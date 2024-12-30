基隆漁會邀長者提前圍爐送福袋 主廚親教做年菜

基隆市議員許睿慈送長者福袋、共餐圍爐。（記者羅國嘉攝）

2024/12/30 18:49

〔記者羅國嘉／新北報導〕農曆春節將至，家家戶戶開始備料年菜，為此基隆區漁會今（30）日邀請長者在漁會圍爐並發放福袋，讓長者提前感受過年氣氛，另也邀請主廚黃俊偉現場示範，並指導立委林沛祥、有營養師執照的市議員許睿慈及漁會理事長簡建輝，快速烹煮年菜技巧。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，現代社會大家上班忙碌，平常也大多以外食為主，然而農曆春節將至，漁會推出年節海鮮禮盒，主打簡單、方便，民眾買回家拆開後就能立即料理，包含龍虎斑、鮑魚等，無論清蒸、煮湯都很方便，一桌4菜大約1小時就能完成，不僅價格實惠，也讓消費者買得安全、吃得放心。

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許睿慈表示，天然的海鮮及魚類富含豐富蛋白質，及人體所需的胺基酸，能夠促進肌肉的合成，預防肌肉流失，海鮮及魚類的油脂含量，也比肉類的油脂還低，每100公克魚類油脂含量只有1公克，透抽和大蝦的油脂含量更低，每100公克油脂含量只有0.1公克。

許睿慈說，一般常見的年菜都會用腿庫或牛腱肉，油脂含量高，每100公克有6公克左右，吃過多油脂容易心血管堵塞。因此提醒民眾，過年圍爐烹調年菜，天然的海鮮其實以清蒸或水煮方式就非常鮮甜，建議可盡量減少以勾芡、紅燒或油炸，能大幅降低油脂的攝取量。

基隆區漁會表示，今年是第5年邀長輩至漁會共同圍爐慶新年，讓長輩們提前感受過年氣氛，不僅能夠維繫情感，也能藉由年菜表達對長者心意。今年的年菜考量長者的咀嚼功能，特別烹調出一道道營養又健康的年菜，也藉此傳遞一整年溫暖關懷的美意。

立法委員林沛祥（右）與基隆市議員許睿慈（左）在主廚指導下，展現廚藝料理年菜給長者享用。（記者羅國嘉攝）

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