2025跨年煙火秀、演唱會、迎日出 重點一次看

2025跨年煙火秀、演唱會、迎日出,重點一次呈現。(本報合成)

〔即時新聞/綜合報導〕走過2024,邁向2025(民國114年),全台各地有多場壓軸的跨年晚會及迎接元旦日出的音樂會、路跑登場。我們為您整理了北中南及外島各縣市的跨年活動,璀璨煙火,加上超強卡司的音樂饗宴,充滿濃濃節慶感,您準備好到哪裡去倒數了嗎?

【北部】

台北市

2025台北最High新年城

活動地點:台北市市民廣場

活動時間:12/31 19:00 – 1/1 01:00

卡司:主持人Lulu、威廉、風田、朵拉;藝人Dragon Beauties小龍女 & DJ Rayray、TRASH、怕胖團、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、宇宙人、黃宣、韓國女團Apink、Energy、舞團HRC BEAST CREW SHADOW、孫振 & City4舞團、梁詠琪、八三夭

特色:全球10大跨年最佳城市之一,規劃「景勤一號公園」、「忠信廣場」、「頂好廣場」、「象山公園」4大多元舞台,結合「民歌同樂」、「經典動漫」、「西洋搖滾」及「Lounge悠閒」4種主題,滿足不同族群、各年齡的多樣跨年體驗。

官方網站:https://2025newyear.travel.taipei/

「2025台北最High新年城」。(台北市觀光傳播局提供)

新北市

閃耀新北1314跨河煙火

活動地點:淡水漁人碼頭、淡水海關碼頭、八里左岸公園

活動時間:2024年12月31日15時至21時;煙火施放時間20:25

卡司:主持人:黃鐙輝、曾子余、梁舒涵組合。藝人:宇宙人、U:NUS、卓文萱、范逸臣、陳勢安、孫淑媚、許富凱、OPEN!家族、葛西瓦、板凳樂團、SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.(利特、神童、始源)。

特色:全台唯一跨河煙火,12月31日晚間8時25分,3萬多發璀璨煙火燃放,時間長達13分14秒,燃放面寬1公里,以四幕精采煙火主題,詮釋新北美景與文化情懷,首創雙尺玉齊發與水中爆破,海上「彩虹牆」與五色牡丹煙火,讓民眾在淡水、八里兩岸感受跨河煙火的壯觀、近距離的震撼。

官方網站:https://www.facebook.com/e7summer

新北跨年煙火年底登場,狂炸超過3萬發嗨翻淡水、八里。(新北市文化局提供)

基隆市

基隆一百迎繽萬千 跨年煙火秀

活動地點:基隆虎仔山KEELUNG地標

活動時間:12月30日晚間12點整

卡司:無

特色:長達660秒、超過5000發,結合光束燈和雷射光雕,加上基隆獨特優勢的港區大船鳴笛。

官方網站:基隆市文化觀光局臉書

基隆市跨年將舉辦煙火秀。(基隆文化觀光局提供)

桃園市

燈燈燈燈! 2025桃園跨年晚會

活動地點:在桃園高鐵站前廣場

活動時間:12月31日晚間7點

卡司:主持人:小鐘(鐘昀呈)、何妤玟、短今、潘君侖組合,藝人:KANG DANIEL(강다니엘)姜丹尼爾、DAYCHILD((데이차일드) 、丁噹、陳芳語、范逸臣、白安、TRASH、艾薇、小男孩樂團、 原子少年Saturnday、洪暐哲、李芷婷,未來少女新團 ELL&s 。

特色:現場提供超過60個特色攤位與餐車,限量迎新小物發光充氣加油棒、水果月曆,跨年迎新打卡牆及180秒迎新倒數煙火

官方網站:https://nye2025taoyuan.com/

2025桃園跨年晚會。(桃園市政府觀光旅遊局提供)





新竹縣市

2025大新竹跨年演唱會

活動地點:新竹縣政府前廣場

活動時間:2024/12/31 晚上6點

卡司:丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞、Ozone、麋先生、張涵雅、艾薇Ivy、金泰佑、李子森&杜忻恬、同理zunya、林茉曦、Shawn尚融等13組歌手與樂團、劉維哲、2024新竹縣客家新曲獎首獎、全國泰雅族歌唱大賽冠軍以及客家歌手羅茵茵。

特色:

1、新竹縣市府攜手合作,活動規模與卡司陣容全面升級,展現新竹在地多元文化底蘊,還有超過100個美食攤位,以及長達300秒的精彩煙火秀。

2、超強卡司整夜輪番開唱,豪華演出陣容包含:艾薇Ivy、安心亞、鐵肺歌后彭佳慧與羅文裕攜手演出、金曲樂團麋先生還有壓軸演出的國民情歌天后丁噹。晚會最後由Ozone擔綱演唱劃下句點。

官方網站:

https://travel.hsinchu.gov.tw/Event/2025HsinchuNewYear/index

2025大新竹跨年演唱會。(圖由新竹縣政府提供)





【中部】

台中市

2025蛇現幸福—台中跨年夜

活動地點:台中水湳中央公園

活動時間:12月31日晚上6時開始暖場演出,晚上7時正式開唱;跨年煙火秀180秒,活動1月1日凌晨1點結束

卡司:主持陣容由主持鬼才阿Ken與金鐘主持蔡尚樺攜手主持,演出陣容包括韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人Whee In、金曲歌后蔡健雅、告五人、玖壹壹、W0LF(S)五堅情 、GX-鼓鼓呂思緯&蕭秉治、高爾宣、血肉果汁機、Ozone、芒果醬 Mango Jump、派偉俊、GAIL、PIZZALI、Spark 皇毅、ANGIE安吉、固定客、SCOOL、Double K -風情萬種KTV等。

特色:全頂級A咖巨星登場,擁有全國最大跨年場地;今年的重頭戲高空煙火秀將長達180秒,以璀璨煙火陪伴大家倒數迎接幸福蛇年。

官方網站:https://taichungnewyear.com.tw/

台中市跨年晚會鼓鼓呂思緯與蕭秉治組成的限定團體「GX」將帶來精采演出。(圖:市府提供)





台中市

2025傳說對決 麗寶跨年演唱會

活動時間:2024/12/31(二)20:30 ~ 2025/1/1(三)00:30

活動地點:麗寶樂園渡假區第二停車場

卡司:waa魏如萱、Feng Ze 邱鋒澤、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、美秀集團、南西肯恩、吳霏 FEI、Ray 黃霆睿、宋柏緯、吳獻Osean、JOYCE就以斯

特色:有300秒煙火秀及全台最大摩天輪燈光秀,提供遊客頂級的感官饗宴!

官方網站:麗寶樂園粉絲專頁

2025傳說對決 麗寶跨年演唱會。(擷自麗寶樂園臉書)





台中市

谷關、梨山雙主場「歲末跨年晚會」

活動地點:台電下谷關會館、梨山賓館廣場

活動時間:2024/12/31 20:00-00:15

卡司:泰好玩、巴大雄、艾瑪創意舞禱蹈團、草莓老師氣球秀、卡尼特樂團、晨悠、貝露莎、舞炯恩等表演團體。

特色:泰雅歌舞演出、摸彩獎品眾多

官方網站:https://www.heping.taichung.gov.tw/

谷關、梨山雙主場「歲末跨年晚會」

彰化縣

「蛇麼隆發」2025彰化市跨年晚會

活動地點:彰化市後火車站廣場及辭修路

活動時間:2025年12月31日晚間7點30分起

卡司:金曲歌王楊烈、超偶冠軍李子森、鋼琴王子Ray黃霆睿、無雙樂團、朱宇青、蔡義德

特色:除了歌手輪番獻唱外,還有社區、社團輪番登場,更有iPhone 16

、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、電鍋、咖啡機等3C產品摸彩大獎,現場展售農特產品、美食小吃攤位,要讓民眾在聽歌、看表演、吃好料的快樂氣氛下,一起倒數送走2024年,迎來嶄新的2025年。

官方網站或臉書:市長臉書:林世賢【百年大計 彰化新生】

活動洽詢電話(04)7222141 分機1715、1714。

迎接2025生肖「蛇年」,彰化市公所將於12月31日晚上7點30分起,在後火車站辭修路舉辦「蛇魔隆發」跨年晚會。(圖市公所提供)

南投縣

2025清境跨年星空派對

活動地點:南投縣仁愛鄉清境農場遊客休閒中心停車場

活動時間:2024年12月31日18時30分至2025年1月1日1時

卡司:羅美玲、妖嬌、蕭閎仁、卓義峯、宋德鶴、開水小姐及在地原民歌手、表演團體。

特色:清境農場跨年晚會已舉辦多年,曾是全國海拔最高的跨年晚會,每年皆吸引上萬民眾前往參加,除了藝人、歌手帶來精彩演出,並搭配星空天文教育、環境永續等議題宣導,周邊也設有愛心義賣,同步推動周邊民宿、餐廳、農特產品,帶動周邊產業發展,清境農場距合歡山武嶺約23公里,跨年晚會結束,可就近上合歡山迎接新年曙光,退輔會清境農場也會舉辦元旦升旗典禮。

官方臉書:

https://www.facebook.com/nantouwelcome/?locale=zh_TW

2025清境跨年星空派對





南投縣

日月潭跨年晚會

活動地點:日月潭水社、伊達邵碼頭

活動時間:20:00(水社場)、21:00(伊達邵場)

卡司:王宏恩

特色:雙主場晚會,雙煙火秀,360秒煙火

官方臉書:

https://www.facebook.com/sunmoonlaketw/posts/pfbid077yjp6911fQSjiCHEqhcxH25BvK5WLL7ZbEhiRUu6zp1ntFNf77bs3ToRYP9vD1hl?ref=embed_page

日月潭跨年將在水社、伊達邵舉辦晚會,並有360秒雙煙火秀。(日管處提供)





南投縣

竹山竹藝燈會開幕暨跨年晚會

活動地點:竹山菸葉館

活動時間:18:45

卡司:蔡詩芸、中信兄弟啦啦隊、樂天女孩、慕獅女孩

特色:「蛇舞豐年」主燈秀展演,抽出120份每份價值100元市集消費券

官方臉書:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1127243729400784&id=100063455029880&rdid=Xv4LdapRTahZSAfa

竹山鎮跨年將舉辦竹藝燈會開幕,以及跨年晚會。(竹山鎮公所提供)





南投縣

2025日月潭金龍山迎曙光

動地點:魚池鄉金龍山曙光廣場

活動時間:05:00

特色:元旦升旗看日出、雲海,金龍山健行

官方網站:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=997674532381956&id=100064182543862&rdid=OSvW1EXA0avcBl5V

魚池鄉日月潭金龍山,元旦將有迎曙光與升旗典禮。(魚池鄉公所提供)





雲林縣

劍湖山摩天輪跨年煙火晚會

活動地點:劍湖山世界

活動時間:12月31日下午6點半

卡司:KIRE凱爾、陳忻玥、李杰明、米亞若、麗小花、董育君、KNI9HT BEAT、T.Rock 高定言、Zi、王相文、球球、ZX芷軒、星動力娛樂 SHOW CASE、曼斯特專業舞蹈團、SOUL BEAT 專業舞蹈團。

特色:摩天輪煙火秀有400台無人機展演,長達10000公尺的環燒式滿山花火,長達888秒。

官方網站:

https://www.janfusun.com.tw/fancyworld.php

劍湖山世界2025超越快樂摩天輪煙火秀,將於23:54由400台無人機與摩天輪主體煙火帶來888秒花火。





雲林縣

2025西螺跨年晚會

活動地點:西螺大橋西側草坪

活動時間:12月31日下午4時15分

卡司:戴梅君、謝金晶、77Ke柯棨棋、JUD陳泳希、英成晞、蘇宥蓉、杜忻恬及王識賢

特色:西螺大橋有在地團隊陣容、兒童歡樂時光還有5分鐘璀璨煙火秀、模彩及在地農特產市集。

臉書:西螺鎮公所臉書粉專

2025西螺跨年晚會





雲林縣

斗六市跨年啟燈晚會

活動地點:斗六膨鼠森林公園

活動時間:12月31日下午6時

卡司:旺福樂團、南方二重唱及陳隨意、柏霖、西屯純愛組、王ADEN、PIZZALI及陳芳語。

特色:跨年晚會結合蛇年燈會啟燈,是全國蛇年最早點燈的城市。

臉書:雲林縣斗六市公所

斗六市跨年啟燈晚會。





嘉義市

2025全嘉藝起來跨年晚會

活動地點:嘉義市立體育館

活動時間:2024/12/31 18:00~2025/01/01 01:00

卡司:主持:陳漢典、林葦妮(木木)。藝人卡司:孫肇谷、沈文程、滅火器、Crispy脆樂團、邱軍、OPEN!思想、FENIX、Boom!怪物星人、DJ SWALLOW妖嬌、AP潘宇謙、翁鈺鈞、廖士賢

特色:邀請16組藝人輪番上陣,包括滅火器、脆樂團、沈文程、FEniX、潘宇謙、妖嬌等,現場還設有美食市集與特色胖卡,打造體育場限定夜市,在倒數時刻以音樂與絢爛彩炮共同迎接2025年到來。

官方網站:https://www.facebook.com/WECHIAYI/

迎接 2025 全嘉藝起來跨年晚會。(擷自臉書)





嘉義縣

阿里山日出印象音樂會

活動地點:祝山觀日平台

活動時間:1月1日上午5點30分至7點30分

卡司:朱宗慶打擊樂團、樂興之時管絃樂團、林中宣SAM LIN、阿里山風笛euvuvu表演藝術團

特色:一邊欣賞音樂會一邊迎接新年第一道日出

官方臉書:https://www.facebook.com/alishansunrise/

阿里山日出印象音樂會。(嘉義縣政府提供)





【南部】

台南市

台南好Young跨年晚會

活動地點:永華市政中心西側廣場

活動時間:2024年12月31日18時至2025年1月1日0時30分

卡司:李俊昊Lee Junho、動力火車、玖壹壹、@onefive、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩SHOU、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁REAL、紫月光、張羽靚。主持人:吳建恆、徐凱希。

特色:韓國影帝巨星男神李俊昊首次台灣跨年就獻給台南。配合明年生肖金蛇(小龍),施放「金蛇賀歲」180秒煙火秀,設計內容「金蛇騰躍開新篇,學業事業雙豐收」、「金蛇賀歲,瑞氣盈門,福壽綿長」、「金蛇舞春,家業興旺」、「攸金蛇狂舞迎新歲,福星高照萬事成」絢麗繽紛。世界12強賽棒球英雄、友誼市日本山形市議長等貴賓一起上台參與倒數。

官方網站:https://tainanyoung.com.tw/

台南跨年晚會有韓國巨星李俊昊首次獨家獻演。(台南好Young提供)





高雄市

2025高雄跨年晚會-亞灣星海奇航

活動地點:高雄夢時代廣場

活動時間:2024年12月31日18時55分至2025年1月1日1時、煙火施放時間:2025年1月1日0時

卡司:主持人:歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠,藝人:2NE1成員Sandara Park、徐佳瑩、盧廣仲、滅火器、告五人、麋先生、GENBLUE幻藍小熊、U:NUS、阿跨面、芮鯊RapShark、Yappy、SCOOL、BBOY NANA、許富凱、張庭瑚、Jocelyn 9.4.0、Team Taiwan 棒球英雄 - 張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹 WING STARS 啦啦隊。

特色:千輪版250秒、最大8吋的亞灣跨年花火,搭配火星人布魯諾(Bruno Mars)經典求婚神曲「Just the Way You Are」,還有夢時代摩天輪彩虹燈光應援,吸睛指數破表的港景煙火秀,不用飛雪梨、在高雄就能看到。

官方網站:https://khnewyear.tw/

高雄跨年晚會將施放千輪版250秒、最大8吋的亞灣跨年花火,此為模擬圖。(高市府提供)





高雄市

2025紫耀義大 義享同樂 跨年煙火秀

活動地點:義大世界大草坪

活動時間:2025/01/01凌晨0點;煙火施放999秒。

卡司:無

特色:999秒分「宇宙新章」、「龍蛇翱翔」、「未來之光」、「世界之舞」四大主題,中低空煙火採用西班牙頂級煙火彈,號稱台灣首度亮相的「光之柱煙火」,另有數百枚的高空煙火同時綻放,形成高空煙火巨幕。

官方網站:www.edaworld.com.tw/2025/

義大世界跨年煙火秀長達999秒,秒數全國最長。(圖由義大世界提供)





屏東縣

歌舞昇屏 High歌之夜

活動地點:屏東縣立體育館前草地

活動時間:2024年12月31日19時至2025年1月1日0時30分

卡司:主持人:DJ Dennis、DJ凱莉。藝人:9m88、大成、小樂吳思賢、陳華、LCY呂植宇、柯有倫&竇智孔、KAXA、U:NUS、理想混蛋、韋禮安。

特色:共有11組歌手飆唱,其中全台跨年獨家獻唱的韋禮安,將演唱神曲《如果可以》等多首動人情歌,用得天獨厚的溫柔嗓音在跨年夜,陪伴粉絲一起邁向璀璨的新年。12月31日下午3點起會場旁屏東市仁愛路段,集結百攤商家市集,包含特色美食小吃、手作文創商品,讓民眾在跨年夜吃喝玩樂一次滿足。

官方網站: https://www.pingtung-media.com/post/屏東跨年卡司人氣歌手黃明志家家trash接力飆唱

屏東縣政府主辦的跨年晚會有11組藝人演出。(屏東縣政府提供)





屏東縣

東港鎮歲末聯歡晚會

活動地點:大鵬灣國際休閒特區

活動時間:12月31日下午6點50分起

卡司:陳言寧、鄭華耕、邱軍、黃妃、朱海君、林良歡、icyball、黃明志。

特色:送夕陽後緊接跨年活動

官方臉書: https://www.facebook.com/donggang.township/

東港鎮歲末聯歡晚會。(擷自臉書)





屏東縣

2025風域曙光路跑

活動地點:佳樂水風景區

活動時間:元旦清晨5:30

卡司:第一道曙光

特色:本島最早曙光地點之一

官方臉書: https://www.facebook.com/firstsunriseintaiwan

屏東縣2025風域曙光路跑。(屏縣府活動海報)





【東部】

宜蘭縣

22025璀璨蘭城 幸福宜市

活動地點:宜蘭運動公園

活動時間:2024年12月31日下午5點半至翌日0點半

卡司:「搖滾傳奇」動力火車領銜演出,還有實力女聲李千娜、動感潮男J.SHEON、超人氣偶像團體原子少年2冠軍團小行星、原子少年2人氣團ARKis等藝人輪番上陣,並由綜藝主持小甜心籃籃、新生代主持女神焦凡凡擔任跨年晚會主持人。

特色:宜蘭市今年跨年晚會首度移師宜蘭運動公園舉行,邀請15組藝人連番登台,煙火秀也加碼至300秒,並設市集安排80個攤商進駐,另提供免費接駁專車往返宜蘭後火車站及轉運站;拍照打卡上傳標記宜蘭市公所,還可兌換專屬蛇年紋身貼紙一枚。

官方網站:https://www.facebook.com/yilancity

宜蘭市今年跨年晚會首度移師宜蘭運動公園舉行,邀請15組藝人連番登台,煙火秀也加碼至300秒,並設市集安排80個攤商進駐。(宜蘭市公所提供)

宜蘭縣

2025「羅東閃耀」跨年晚會

活動地點:羅東中山公園廣場

活動時間:2024年12月31日晚間9點到隔天凌晨1點;施放煙火時間:2025年1月1日凌晨0時

卡司:「率性女聲」閻奕格、「寶藏男孩」持修、「國民女友」163braces、「隕石級唱將」黃祝賢儒、「Z世代輕饒舌」沒有才能、「佛系男子」孫培恩。

特色:舞台設計融合現代科技與藝術元素,歌手演出曲目有75.8%是原創作品。

官方網站:https://www.facebook.com/HelloLuodong/

2025「羅東閃耀」跨年晚會。(圖由羅東鎮公所提供)





花蓮縣

花蓮太平洋觀光節

活動地點:東大門廣場

活動時間12月31日(20:00~00:30)、1月1日(19:00~21:30)

卡司:蕭煌奇、羅志祥等

特色:全台唯一連續兩天跨年活動

官方網站:花蓮觀光資訊網https://tour-hualien.hl.gov.tw/

花蓮跨年晚會將施放煙火。(花蓮縣政府提供)





2024-2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會,一連兩天登場。

台東縣

2025台東跨年晚會-東漂去旅行

活動地點:海濱公園國際地標

活動時間:12月31日晚間7點到元旦00:30

卡司:本屆金曲獎歌王殊榮的MC HotDog熱狗、嘻哈天團頑童MJ116、金曲金馬殊榮洪佩瑜、金曲最佳專輯製作人李權哲、金曲獎最佳作詞人、最佳華語專輯熊仔、金曲最佳單曲製作人搖滾樂團「JADE」、凍齡女神蘇慧倫、金嗓天后葉璦菱、獲得金曲、金馬肯定的創作歌手王若琳Joanna Wang、創作才女魏如昀、創作才子許含光,超過10組天王天后人氣歌手將接力獻唱

特色:240秒具有張力及戲劇感的璀璨煙火迎接大家邁向美好的2025年。縣府推出「東漂暢消券」。民眾只要於當天下午2時30分到晚上7時止前至跨年晚會現場的「東漂暢消券」服務台,攜帶身分證即可兌換價值200元「東漂暢消券」,每人限領1次,限量2,000名,兌換後即可使用票券至現場特約攤商消費。

官方網站:「台東跨年晚會」https://www.facebook.com/089.taitung.party/

台東跨年晚會宣傳照。(台東縣府提供)

【外島】

金門縣

2025「樂福金門閃耀迎新」跨年晚會

活動地點:金湖鎮新市里籃球場

活動時間:2024年12月31日晚上7點

卡司:主持人:張文綺、宜芳。藝人:王晴、荒山亮、陳宏銘、伍浩哲、林芯儀、郭忠祐、蔡家蓁、吳汶芳、林希子、Bettii杯緹、泡芙姐姐,在地表演團體KIM SQUAD (有緣作伙)、Candy一顆糖、浯洲揚琴樂團、金門棠風舞蹈團

特色:以「愛」為跨年晚會主軸,祈求世界和平。

臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/AAE28

2025「樂福金門閃耀迎新」跨年晚會海報。(金門縣文化局提供)





連江縣(馬祖)

2025 馬祖歲末聯歡跨年晚會

活動地點:南竿梅石演藝廳

活動時間:2024/12/31 (二) PM20:00

演出卡司:主持人:林庭旭、盈瑩、宇晴;藝人:大支、文慧如、比杰、徐丹丹、幻術大仙、水晶姐姐、檸檬哥哥。

官方網站:https://www.facebook.com/go.to.matsu/?locale=zh_TW

2025馬祖跨年晚會12月31日晚間8時梅石藝文中心登場。

