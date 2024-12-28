2025跨年煙火秀、演唱會、迎日出 重點一次看

2024/12/28 06:20

首次上稿 12-27 10:59

更新時間 12-28 06:20

2025跨年煙火秀、演唱會、迎日出，重點一次呈現。（本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕走過2024，邁向2025（民國114年），全台各地有多場壓軸的跨年晚會及迎接元旦日出的音樂會、路跑登場。我們為您整理了北中南及外島各縣市的跨年活動，璀璨煙火，加上超強卡司的音樂饗宴，充滿濃濃節慶感，您準備好到哪裡去倒數了嗎？

【北部】

台北市

2025台北最High新年城

活動地點：台北市市民廣場

活動時間：12/31 19:00 – 1/1 01:00

卡司：主持人Lulu、威廉、風田、朵拉；藝人Dragon Beauties小龍女 & DJ Rayray、TRASH、怕胖團、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、宇宙人、黃宣、韓國女團Apink、Energy、舞團HRC BEAST CREW SHADOW、孫振 & City4舞團、梁詠琪、八三夭

特色：全球10大跨年最佳城市之一，規劃「景勤一號公園」、「忠信廣場」、「頂好廣場」、「象山公園」4大多元舞台，結合「民歌同樂」、「經典動漫」、「西洋搖滾」及「Lounge悠閒」4種主題，滿足不同族群、各年齡的多樣跨年體驗。

官方網站：https://2025newyear.travel.taipei/

「2025台北最High新年城」。（台北市觀光傳播局提供）

新北市

閃耀新北1314跨河煙火

活動地點：淡水漁人碼頭、淡水海關碼頭、八里左岸公園

活動時間：2024年12月31日15時至21時；煙火施放時間20：25

卡司：主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵組合。藝人：宇宙人、U:NUS、卓文萱、范逸臣、陳勢安、孫淑媚、許富凱、OPEN!家族、葛西瓦、板凳樂團、SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）。

特色：全台唯一跨河煙火，12月31日晚間8時25分，3萬多發璀璨煙火燃放，時間長達13分14秒，燃放面寬1公里，以四幕精采煙火主題，詮釋新北美景與文化情懷，首創雙尺玉齊發與水中爆破，海上「彩虹牆」與五色牡丹煙火，讓民眾在淡水、八里兩岸感受跨河煙火的壯觀、近距離的震撼。

官方網站：https://www.facebook.com/e7summer

新北跨年煙火年底登場，狂炸超過3萬發嗨翻淡水、八里。（新北市文化局提供）

基隆市

基隆一百迎繽萬千 跨年煙火秀

活動地點：基隆虎仔山KEELUNG地標

活動時間：12月30日晚間12點整

卡司：無

特色：長達660秒、超過5000發，結合光束燈和雷射光雕，加上基隆獨特優勢的港區大船鳴笛。

官方網站:基隆市文化觀光局臉書

基隆市跨年將舉辦煙火秀。（基隆文化觀光局提供）

桃園市

燈燈燈燈! 2025桃園跨年晚會

活動地點：在桃園高鐵站前廣場

活動時間：12月31日晚間7點

卡司：主持人：小鐘（鐘昀呈）、何妤玟、短今、潘君侖組合，藝人：KANG DANIEL（강다니엘）姜丹尼爾、DAYCHILD（（데이차일드） 、丁噹、陳芳語、范逸臣、白安、TRASH、艾薇、小男孩樂團、 原子少年Saturnday、洪暐哲、李芷婷，未來少女新團 ELL&s 。

特色：現場提供超過60個特色攤位與餐車，限量迎新小物發光充氣加油棒、水果月曆，跨年迎新打卡牆及180秒迎新倒數煙火

官方網站：https://nye2025taoyuan.com/

2025桃園跨年晚會。（桃園市政府觀光旅遊局提供）





新竹縣市

2025大新竹跨年演唱會

活動地點：新竹縣政府前廣場

活動時間：2024/12/31 晚上6點

卡司：丁噹、彭佳慧、羅文裕、安心亞、Ozone、麋先生、張涵雅、艾薇Ivy、金泰佑、李子森&杜忻恬、同理zunya、林茉曦、Shawn尚融等13組歌手與樂團、劉維哲、2024新竹縣客家新曲獎首獎、全國泰雅族歌唱大賽冠軍以及客家歌手羅茵茵。

特色：

1、新竹縣市府攜手合作，活動規模與卡司陣容全面升級，展現新竹在地多元文化底蘊，還有超過100個美食攤位，以及長達300秒的精彩煙火秀。

2、超強卡司整夜輪番開唱，豪華演出陣容包含：艾薇Ivy、安心亞、鐵肺歌后彭佳慧與羅文裕攜手演出、金曲樂團麋先生還有壓軸演出的國民情歌天后丁噹。晚會最後由Ozone擔綱演唱劃下句點。

官方網站：

https://travel.hsinchu.gov.tw/Event/2025HsinchuNewYear/index

2025大新竹跨年演唱會。（圖由新竹縣政府提供）





【中部】

台中市

2025蛇現幸福—台中跨年夜

活動地點：台中水湳中央公園

活動時間：12月31日晚上6時開始暖場演出，晚上7時正式開唱；跨年煙火秀180秒，活動1月1日凌晨1點結束

卡司：主持陣容由主持鬼才阿Ken與金鐘主持蔡尚樺攜手主持，演出陣容包括韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人Whee In、金曲歌后蔡健雅、告五人、玖壹壹、W0LF（S）五堅情 、GX-鼓鼓呂思緯&蕭秉治、高爾宣、血肉果汁機、Ozone、芒果醬 Mango Jump、派偉俊、GAIL、PIZZALI、Spark 皇毅、ANGIE安吉、固定客、SCOOL、Double K -風情萬種KTV等。

特色：全頂級A咖巨星登場，擁有全國最大跨年場地；今年的重頭戲高空煙火秀將長達180秒，以璀璨煙火陪伴大家倒數迎接幸福蛇年。

官方網站：https://taichungnewyear.com.tw/

台中市跨年晚會鼓鼓呂思緯與蕭秉治組成的限定團體「GX」將帶來精采演出。（圖：市府提供）





台中市

2025傳說對決 麗寶跨年演唱會

活動時間：2024/12/31（二）20:30 ~ 2025/1/1（三）00:30

活動地點：麗寶樂園渡假區第二停車場

卡司：waa魏如萱、Feng Ze 邱鋒澤、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、美秀集團、南西肯恩、吳霏 FEI、Ray 黃霆睿、宋柏緯、吳獻Osean、JOYCE就以斯

特色：有300秒煙火秀及全台最大摩天輪燈光秀，提供遊客頂級的感官饗宴！

官方網站：麗寶樂園粉絲專頁

2025傳說對決 麗寶跨年演唱會。（擷自麗寶樂園臉書）





台中市

谷關、梨山雙主場「歲末跨年晚會」

活動地點：台電下谷關會館、梨山賓館廣場

活動時間：2024/12/31 20:00-00:15

卡司：泰好玩、巴大雄、艾瑪創意舞禱蹈團、草莓老師氣球秀、卡尼特樂團、晨悠、貝露莎、舞炯恩等表演團體。

特色：泰雅歌舞演出、摸彩獎品眾多

官方網站：https://www.heping.taichung.gov.tw/

谷關、梨山雙主場「歲末跨年晚會」

彰化縣

「蛇麼隆發」2025彰化市跨年晚會

活動地點：彰化市後火車站廣場及辭修路

活動時間：2025年12月31日晚間7點30分起

卡司：金曲歌王楊烈、超偶冠軍李子森、鋼琴王子Ray黃霆睿、無雙樂團、朱宇青、蔡義德

特色：除了歌手輪番獻唱外，還有社區、社團輪番登場，更有iPhone 16

、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、電鍋、咖啡機等3C產品摸彩大獎，現場展售農特產品、美食小吃攤位，要讓民眾在聽歌、看表演、吃好料的快樂氣氛下，一起倒數送走2024年，迎來嶄新的2025年。

官方網站或臉書：市長臉書：林世賢【百年大計 彰化新生】

活動洽詢電話（04）7222141 分機1715、1714。

迎接2025生肖「蛇年」，彰化市公所將於12月31日晚上7點30分起，在後火車站辭修路舉辦「蛇魔隆發」跨年晚會。（圖市公所提供）

南投縣

2025清境跨年星空派對

活動地點：南投縣仁愛鄉清境農場遊客休閒中心停車場

活動時間：2024年12月31日18時30分至2025年1月1日1時

卡司：羅美玲、妖嬌、蕭閎仁、卓義峯、宋德鶴、開水小姐及在地原民歌手、表演團體。

特色：清境農場跨年晚會已舉辦多年，曾是全國海拔最高的跨年晚會，每年皆吸引上萬民眾前往參加，除了藝人、歌手帶來精彩演出，並搭配星空天文教育、環境永續等議題宣導，周邊也設有愛心義賣，同步推動周邊民宿、餐廳、農特產品，帶動周邊產業發展，清境農場距合歡山武嶺約23公里，跨年晚會結束，可就近上合歡山迎接新年曙光，退輔會清境農場也會舉辦元旦升旗典禮。

官方臉書：

https://www.facebook.com/nantouwelcome/?locale=zh_TW

2025清境跨年星空派對





南投縣

日月潭跨年晚會

活動地點：日月潭水社、伊達邵碼頭

活動時間：20:00（水社場）、21:00（伊達邵場）

卡司：王宏恩

特色：雙主場晚會，雙煙火秀，360秒煙火

官方臉書：

https://www.facebook.com/sunmoonlaketw/posts/pfbid077yjp6911fQSjiCHEqhcxH25BvK5WLL7ZbEhiRUu6zp1ntFNf77bs3ToRYP9vD1hl?ref=embed_page

日月潭跨年將在水社、伊達邵舉辦晚會，並有360秒雙煙火秀。（日管處提供）





南投縣

竹山竹藝燈會開幕暨跨年晚會

活動地點：竹山菸葉館

活動時間：18：45

卡司：蔡詩芸、中信兄弟啦啦隊、樂天女孩、慕獅女孩

特色：「蛇舞豐年」主燈秀展演，抽出120份每份價值100元市集消費券

官方臉書：

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1127243729400784&id=100063455029880&rdid=Xv4LdapRTahZSAfa

竹山鎮跨年將舉辦竹藝燈會開幕，以及跨年晚會。（竹山鎮公所提供）





南投縣

2025日月潭金龍山迎曙光

動地點：魚池鄉金龍山曙光廣場

活動時間：05:00

特色：元旦升旗看日出、雲海，金龍山健行

官方網站：

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=997674532381956&id=100064182543862&rdid=OSvW1EXA0avcBl5V

魚池鄉日月潭金龍山，元旦將有迎曙光與升旗典禮。（魚池鄉公所提供）





雲林縣

劍湖山摩天輪跨年煙火晚會

活動地點：劍湖山世界

活動時間：12月31日下午6點半

卡司：KIRE凱爾、陳忻玥、李杰明、米亞若、麗小花、董育君、KNI9HT BEAT、T.Rock 高定言、Zi、王相文、球球、ZX芷軒、星動力娛樂 SHOW CASE、曼斯特專業舞蹈團、SOUL BEAT 專業舞蹈團。

特色：摩天輪煙火秀有400台無人機展演，長達10000公尺的環燒式滿山花火，長達888秒。

官方網站：

https://www.janfusun.com.tw/fancyworld.php

劍湖山世界2025超越快樂摩天輪煙火秀，將於23：54由400台無人機與摩天輪主體煙火帶來888秒花火。





雲林縣

2025西螺跨年晚會

活動地點：西螺大橋西側草坪

活動時間：12月31日下午4時15分

卡司：戴梅君、謝金晶、77Ke柯棨棋、JUD陳泳希、英成晞、蘇宥蓉、杜忻恬及王識賢

特色：西螺大橋有在地團隊陣容、兒童歡樂時光還有5分鐘璀璨煙火秀、模彩及在地農特產市集。

特色：跨年晚會結合蛇年燈會啟燈，是全國蛇年最早點燈的城市。

臉書：西螺鎮公所臉書粉專

2025西螺跨年晚會





雲林縣

斗六市跨年啟燈晚會

活動地點：斗六膨鼠森林公園

活動時間：12月31日下午6時

卡司：旺福樂團、南方二重唱及陳隨意、柏霖、西屯純愛組、王ADEN、PIZZALI及陳芳語。

特色：跨年晚會結合蛇年燈會啟燈，是全國蛇年最早點燈的城市。

臉書：雲林縣斗六市公所

斗六市跨年啟燈晚會。





嘉義市

2025全嘉藝起來跨年晚會

活動地點：嘉義市立體育館

活動時間：2024/12/31 18:00～2025/01/01 01:00

卡司：主持：陳漢典、林葦妮（木木）。藝人卡司：孫肇谷、沈文程、滅火器、Crispy脆樂團、邱軍、OPEN！思想、FENIX、Boom！怪物星人、DJ SWALLOW妖嬌、AP潘宇謙、翁鈺鈞、廖士賢

特色：邀請16組藝人輪番上陣，包括滅火器、脆樂團、沈文程、FEniX、潘宇謙、妖嬌等，現場還設有美食市集與特色胖卡，打造體育場限定夜市，在倒數時刻以音樂與絢爛彩炮共同迎接2025年到來。

官方網站：https://www.facebook.com/WECHIAYI/

迎接 2025 全嘉藝起來跨年晚會。（擷自臉書）





嘉義縣

阿里山日出印象音樂會

活動地點：祝山觀日平台

活動時間：1月1日上午5點30分至7點30分

卡司：朱宗慶打擊樂團、樂興之時管絃樂團、林中宣SAM LIN、阿里山風笛euvuvu表演藝術團

特色：一邊欣賞音樂會一邊迎接新年第一道日出

官方臉書：https://www.facebook.com/alishansunrise/

阿里山日出印象音樂會。（嘉義縣政府提供）





【南部】

台南市

台南好Young跨年晚會

活動地點：永華市政中心西側廣場

活動時間：2024年12月31日18時至2025年1月1日0時30分

卡司：李俊昊Lee Junho、動力火車、玖壹壹、@onefive、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩SHOU、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁REAL、紫月光、張羽靚。主持人：吳建恆、徐凱希。

特色：韓國影帝巨星男神李俊昊首次台灣跨年就獻給台南。配合明年生肖金蛇（小龍），施放「金蛇賀歲」180秒煙火秀，設計內容「金蛇騰躍開新篇，學業事業雙豐收」、「金蛇賀歲，瑞氣盈門，福壽綿長」、「金蛇舞春，家業興旺」、「攸金蛇狂舞迎新歲，福星高照萬事成」絢麗繽紛。世界12強賽棒球英雄、友誼市日本山形市議長等貴賓一起上台參與倒數。

官方網站：https://tainanyoung.com.tw/

台南跨年晚會有韓國巨星李俊昊首次獨家獻演。（台南好Young提供）





高雄市

2025高雄跨年晚會-亞灣星海奇航

活動地點：高雄夢時代廣場

活動時間：2024年12月31日18時55分至2025年1月1日1時、煙火施放時間:2025年1月1日0時

卡司：主持人:歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠，藝人:2NE1成員Sandara Park、徐佳瑩、盧廣仲、滅火器、告五人、麋先生、GENBLUE幻藍小熊、U:NUS、阿跨面、芮鯊RapShark、Yappy、SCOOL、BBOY NANA、許富凱、張庭瑚、Jocelyn 9.4.0、Team Taiwan 棒球英雄 - 張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹 WING STARS 啦啦隊。

特色：千輪版250秒、最大8吋的亞灣跨年花火，搭配火星人布魯諾（Bruno Mars）經典求婚神曲「Just the Way You Are」，還有夢時代摩天輪彩虹燈光應援，吸睛指數破表的港景煙火秀，不用飛雪梨、在高雄就能看到。

官方網站：https://khnewyear.tw/

高雄跨年晚會將施放千輪版250秒、最大8吋的亞灣跨年花火，此為模擬圖。（高市府提供）





高雄市

2025紫耀義大 義享同樂 跨年煙火秀

活動地點：義大世界大草坪

活動時間：2025/01/01凌晨0點；煙火施放999秒。

卡司：無

特色：999秒分「宇宙新章」、「龍蛇翱翔」、「未來之光」、「世界之舞」四大主題，中低空煙火採用西班牙頂級煙火彈，號稱台灣首度亮相的「光之柱煙火」，另有數百枚的高空煙火同時綻放，形成高空煙火巨幕。

官方網站：www.edaworld.com.tw/2025/

義大世界跨年煙火秀長達999秒，秒數全國最長。（圖由義大世界提供）





屏東縣

歌舞昇屏 High歌之夜

活動地點：屏東縣立體育館前草地

活動時間：2024年12月31日19時至2025年1月1日0時30分

卡司：主持人：DJ Dennis、DJ凱莉。藝人：9m88、大成、小樂吳思賢、陳華、LCY呂植宇、柯有倫＆竇智孔、KAXA、U:NUS、理想混蛋、韋禮安。

特色：共有11組歌手飆唱，其中全台跨年獨家獻唱的韋禮安，將演唱神曲《如果可以》等多首動人情歌，用得天獨厚的溫柔嗓音在跨年夜，陪伴粉絲一起邁向璀璨的新年。12月31日下午3點起會場旁屏東市仁愛路段，集結百攤商家市集，包含特色美食小吃、手作文創商品，讓民眾在跨年夜吃喝玩樂一次滿足。

官方網站: https://www.pingtung-media.com/post/屏東跨年卡司人氣歌手黃明志家家trash接力飆唱

屏東縣政府主辦的跨年晚會有11組藝人演出。（屏東縣政府提供）





屏東縣

東港鎮歲末聯歡晚會

活動地點：大鵬灣國際休閒特區

活動時間：12月31日下午6點50分起

卡司：陳言寧、鄭華耕、邱軍、黃妃、朱海君、林良歡、icyball、黃明志。

特色：送夕陽後緊接跨年活動

官方臉書: https://www.facebook.com/donggang.township/

東港鎮歲末聯歡晚會。（擷自臉書）





屏東縣

2025風域曙光路跑

活動地點：佳樂水風景區

活動時間：元旦清晨5:30

卡司：第一道曙光

特色：本島最早曙光地點之一

官方臉書: https://www.facebook.com/firstsunriseintaiwan

屏東縣2025風域曙光路跑。（屏縣府活動海報）





【東部】

宜蘭縣

22025璀璨蘭城 幸福宜市

活動地點：宜蘭運動公園

活動時間：2024年12月31日下午5點半至翌日0點半

卡司：「搖滾傳奇」動力火車領銜演出，還有實力女聲李千娜、動感潮男J.SHEON、超人氣偶像團體原子少年2冠軍團小行星、原子少年2人氣團ARKis等藝人輪番上陣，並由綜藝主持小甜心籃籃、新生代主持女神焦凡凡擔任跨年晚會主持人。

特色：宜蘭市今年跨年晚會首度移師宜蘭運動公園舉行，邀請15組藝人連番登台，煙火秀也加碼至300秒，並設市集安排80個攤商進駐，另提供免費接駁專車往返宜蘭後火車站及轉運站；拍照打卡上傳標記宜蘭市公所，還可兌換專屬蛇年紋身貼紙一枚。

官方網站：https://www.facebook.com/yilancity

宜蘭市今年跨年晚會首度移師宜蘭運動公園舉行，邀請15組藝人連番登台，煙火秀也加碼至300秒，並設市集安排80個攤商進駐。（宜蘭市公所提供）

宜蘭縣

2025「羅東閃耀」跨年晚會

活動地點：羅東中山公園廣場

活動時間：2024年12月31日晚間9點到隔天凌晨1點；施放煙火時間：2025年1月1日凌晨0時

卡司：「率性女聲」閻奕格、「寶藏男孩」持修、「國民女友」163braces、「隕石級唱將」黃祝賢儒、「Z世代輕饒舌」沒有才能、「佛系男子」孫培恩。

特色：舞台設計融合現代科技與藝術元素，歌手演出曲目有75.8％是原創作品。

官方網站：https://www.facebook.com/HelloLuodong/

2025「羅東閃耀」跨年晚會。（圖由羅東鎮公所提供）





花蓮縣

花蓮太平洋觀光節

活動地點：東大門廣場

活動地點：花蓮市東大門廣場

活動時間12月31日（20:00~00:30）、1月1日（19:00~21:30）

卡司：蕭煌奇、羅志祥等

特色：全台唯一連續兩天跨年活動

官方網站：花蓮觀光資訊網https://tour-hualien.hl.gov.tw/

花蓮跨年晚會將施放煙火。（花蓮縣政府提供）





2024-2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會，一連兩天登場。

台東縣

2025台東跨年晚會-東漂去旅行

活動地點：海濱公園國際地標

活動時間：12月31日晚間7點到元旦00:30

卡司：本屆金曲獎歌王殊榮的MC HotDog熱狗、嘻哈天團頑童MJ116、金曲金馬殊榮洪佩瑜、金曲最佳專輯製作人李權哲、金曲獎最佳作詞人、最佳華語專輯熊仔、金曲最佳單曲製作人搖滾樂團「JADE」、凍齡女神蘇慧倫、金嗓天后葉璦菱、獲得金曲、金馬肯定的創作歌手王若琳Joanna Wang、創作才女魏如昀、創作才子許含光，超過10組天王天后人氣歌手將接力獻唱

特色：240秒具有張力及戲劇感的璀璨煙火迎接大家邁向美好的2025年。縣府推出「東漂暢消券」。民眾只要於當天下午2時30分到晚上7時止前至跨年晚會現場的「東漂暢消券」服務台，攜帶身分證即可兌換價值200元「東漂暢消券」，每人限領1次，限量2,000名，兌換後即可使用票券至現場特約攤商消費。

官方網站：「台東跨年晚會」https://www.facebook.com/089.taitung.party/

台東跨年晚會宣傳照。（台東縣府提供）

【外島】

金門縣

2025「樂福金門閃耀迎新」跨年晚會

活動地點：金湖鎮新市里籃球場

活動時間：2024年12月31日晚上7點

卡司：主持人：張文綺、宜芳。藝人：王晴、荒山亮、陳宏銘、伍浩哲、林芯儀、郭忠祐、蔡家蓁、吳汶芳、林希子、Bettii杯緹、泡芙姐姐，在地表演團體KIM SQUAD （有緣作伙）、Candy一顆糖、浯洲揚琴樂團、金門棠風舞蹈團

特色：以「愛」為跨年晚會主軸，祈求世界和平。

臉書粉絲頁：https://www.facebook.com/AAE28

2025「樂福金門閃耀迎新」跨年晚會海報。（金門縣文化局提供）





連江縣（馬祖）

2025 馬祖歲末聯歡跨年晚會

活動地點：南竿梅石演藝廳

活動時間：2024/12/31 （二） PM20:00

演出卡司：主持人：林庭旭、盈瑩、宇晴；藝人：大支、文慧如、比杰、徐丹丹、幻術大仙、水晶姐姐、檸檬哥哥。

官方網站:https://www.facebook.com/go.to.matsu/?locale=zh_TW

2025馬祖跨年晚會12月31日晚間8時梅石藝文中心登場。

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