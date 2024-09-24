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首頁　>　基隆市

基隆淹水在內湖豪宅睡大覺？ 謝國樑否認適時提告

謝國樑否認在內湖有住所，將保留法律追訴權，適時提告。（記者盧賢秀攝）

謝國樑否認在內湖有住所，將保留法律追訴權，適時提告。（記者盧賢秀攝）

2024/09/24 14:15

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市22日晚上強降雨，造成南榮路與西定路多處淹水，民進黨議員和罷樑團體都質疑，市長謝國樑22日晚上在台北內湖豪宅睡大覺？要求謝國樑踹共。謝國樑表示，22晚上絕對沒有在內湖睡大覺，將提供監視器畫面證明，並保留法律追訴權，適時提告。

罷免團體今天到基隆市政府抗議時，「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉提到，他們所收到的訊息，謝國樑目前的居住地不在基隆，不過從內湖到基隆，深夜或一早來基隆勘災是沒問題的。

市議員鄭文婷、吳驊馬珈和施偉政召開記者會指出，這2天夜晚基隆豪大雨，民眾沒有沙包得不到救災物資，只能眼睜睜看著家裡泡在水裡，面臨身家財產的損失。

鄭文婷等人指出，有媒體報導22日晚上謝國樑在內湖豪宅睡大覺？請謝國樑踹共，在市民最需要市長的時候，請問謝國樑到底在哪裡？第一時間沒有做好救災工作，今天開災後復原工作專案會議，只是亡羊補牢。

謝國樑表示，22晚上到23凌晨絕對沒有在內湖睡大覺，這幾年也沒有在內湖有任何住所，將提供監視器畫面以做證明。罷免案投票在即，民進黨越扯越誇張，跟罷免團體理應外合，我們保留法律追訴權，適時提告。

民進黨市議員吳驊珈、鄭文婷與施偉政（左至右）質疑基隆發生強降雨淹水時，市長謝國樑不在基隆，要求謝國樑踹共。（記者盧賢秀攝）

民進黨市議員吳驊珈、鄭文婷與施偉政（左至右）質疑基隆發生強降雨淹水時，市長謝國樑不在基隆，要求謝國樑踹共。（記者盧賢秀攝）

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