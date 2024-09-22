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藍營高雄女議員批綠營操縱罷免團體 拆樑團體：遺憾政客胡說八道

藍營高雄議員黃香菽、許采蓁指出，推動罷免案的公民團體其實都是民進黨在操控，「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉指出，很遺憾公民的選票，最終讓這些政客有胡說八道的機會。 （資料照）

藍營高雄議員黃香菽、許采蓁指出，推動罷免案的公民團體其實都是民進黨在操控，「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉指出，很遺憾公民的選票，最終讓這些政客有胡說八道的機會。 （資料照）

2024/09/22 16:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨高雄市議員黃香菽、許采蓁及李眉蓁今天（22日）北上基隆，出席力挺身陷罷免風暴的基隆市長謝國樑，黃、許二人槍口一致指出，所謂推動罷免的公民團體其實都是民進黨操控的團體；針對此點，發起罷免謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉指出，高雄市在罷免結束後，究竟是否有朝向更好的發展？相信高雄市民們最為清楚，但根據各家雜誌評比的滿意度調查，其他縣市的國人也可窺知一二。

除了謝國樑，黃香菽、許采蓁也展現出何謂「只有政黨沒有人民」，很遺憾公民的選票，最終讓這些政客有胡說八道的機會。

李晏蓉說，事到如今，身為公民團體，清楚了解將罷免與政黨對決做結合，是謝國樑在反罷免沒有正當理由的情況下唯一可以採取的回應方式，但人民期待的是市長正視錯誤、認真改進。唯有將只在乎自身利益的謝國樑淘汰，才有機會讓基隆走向更好的發展。

黃香菽說，高雄跟基隆都是有港口的地方，高雄人對罷免一點都不陌生，因為過去高雄也曾因罷免讓市政空轉，讓藍綠對立，難道還要看到基隆也是這個樣子嗎？不讓選上市長才1年9個月的謝國樑好好做嗎？

黃香菽表示，今天北上挺謝國樑，主要目的就是要告訴基隆人，過去高雄推動罷免的「Wecare」，實質上是公民團體嗎？不是，就是民進黨所操控的一個團體而已。基隆也說是公民團體推霸免，但公民團體的人似乎跟民進黨關係非常深，所以不就是民進黨選輸不認輸嗎？拜託民眾站出來投下不同意罷免票，一起守護民主的價值。

李眉蓁說，高雄市長罷免成功後再來補選，市政要怎麼辦？她不希望基隆選出優秀市長，再來罷免他。民進黨不是非常尊重民主嗎？這次罷免非常沒有正當性，千里迢迢從高雄來基隆，就是覺得基隆跟高雄真的很像，希望基隆不要步上高雄的後塵。市政因此荒廢，選出來之後有比較好嗎？希望基隆人尊重民主的價值。

許采蓁也質疑Wecare公民團體的角色，質問他們有care（關心）高雄嗎？大家都明白他們一點都不care高雄，為了罷免而生出來的團體，後面是誰在操控他們，相信大家都非常的清楚。

許采蓁表示，因為一場罷免案，市政就這樣子延宕了，民脂民膏全部花費在上面，真的替台灣人民感到非常不值。希望基隆人10月13日投下不同意罷免票，給他們一個教訓，讓他們知道，不是他們想要怎麼做，就可以怎麼做。

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