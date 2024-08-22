邱佩琳「扶正」、林沛祥「卡位」？謝國樑：民進黨分化策略

基隆市長謝國樑（中）指出，種種跡象都顯示民進黨積極的介入罷免選戰。 （記者俞肇福攝）

2024/08/22 12:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕中央選舉委員會8月16日宣布基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，外界流言四起，傳出基隆副市長邱佩琳「扶正」、國民黨立委林沛祥「猴急」的傳聞。謝國樑今天（22日）說，這些都是民進黨「分化」的策略，種種跡象都已經顯示民進黨就是很積極的介入罷免選戰，民眾都看得非常清楚。假如有人說民進黨沒有介入這一場罷免選戰，是沒有人會相信的。

由於邱佩琳是民眾黨籍，社群平台和部分民眾黨支持者群組，流傳要罷免謝國樑，才能「扶正」邱佩琳。

邱佩琳21日在臉書貼文表示，要以最誠摯的心情來澄清，那樣的說法完全是子虛烏有。她與謝國樑有深厚情誼，兩代世交，過去1年9個月合作無間，心手相連，無時無刻都在思考如何讓基隆變得更加美好。邱佩琳最後強調，她是政務官，罷免案投票結果若成立，她也會與謝市長同進退，離開市府。

民進黨基隆市議會黨團總召張之豪昨天（21日）在臉書貼文說，林沛祥在台北車站發送宣傳自己的面紙，彷彿已經在選基隆市長。「國樑還挺著，還沒倒啊，怎麼吃相不是很好看，猴急、心花怒放、笑顏逐開。」

林沛祥說，2024年轉戰立委成功，離開基市議會後，看到民進黨市議會總召野心勃勃，都是為了自己，很有自己的「上進心」，想在基隆的公職再上一層樓，他都給予高度祝福，因為有上進心是好事。

謝國樑今早在市府接受媒體聯訪時說，最近連續的傳言是民進黨的計劃，不斷地在進行「策反」，包括在民眾黨陣營散播謠言，說要支持邱佩琳，就要先罷免謝國樑，邱就可以「扶正」，這根本不是實際的情況。最近大家也可看到林沛祥在市場和大街小巷，積極宣傳反罷免，號召民眾投不同意罷免票，非常受歡迎。

謝國樑強調，他跟林沛祥的合作，那是比親兄弟還要親；他說，市民會想看到市長跟立委緊密合作，他每個月都跑國會，一起開國會的協調會，林沛祥每個月都在市府4樓禮堂參與市務會議，這在基隆歷史上未曾有過這樣密切合作的政治團隊。

他表示，林沛祥每天幫忙宣傳反罷免，關心通勤問題，代表市府、代表自己國會辦公室，這樣子非常好。看得出來民進黨的選情正在敗退，民進黨的政治人物才會不斷的出招，還扭曲罷免制度，說罷免他，副市長可以扶正，全部都是民進黨的策略，目的只有一個，那就是「分化」。

民眾黨籍的基隆市副市長邱佩琳說，她是政務官，罷免案投票結果若成立，她也會與市長同進退，離開市府。 （記者俞肇福攝）

國民黨基隆立委林沛祥 （中）指出，現在的民進黨基隆議會黨團總召野心勃勃，都是為了自己，他都給予祝福。 （記者俞肇福攝）

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