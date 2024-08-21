下載別人IG商品照開賣場 觸著作權法判拘30天

基隆地院近日審結，判處曹女拘役30天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2024/08/21 14:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕從事日韓商品代購的曹姓女子，發現施姓女同業在Instagram帳號及LINE社群張貼數張商品照，曹女竟擅自將照片下載重製後，刊在自己的賣場內。施女發現照片被使用後，憤而對曹女提告。基隆地院審結，認定施女賣場內的照片為其本人拍攝，具有著作財產權，而曹女未經同意使用，已經觸法，判處拘役30天，得易科罰金。

檢警調查，曹女於去年7月16日前往施女的賣場內，下載其11張代購商品的照片，隨即重製後，於同日上傳到自己經營的Instagram帳號賣場，作為相關商品說明圖片以供銷售使用，使不特定多數人得瀏覽觀看。

請繼續往下閱讀...

施女隔日輾轉得知自己拍攝的照片，未經她同意，就遭他人下載使用，憤而到警察局對曹女提告。

檢察官偵訊時，曹女坦承自己賣場內的照片，確實有使用到施女拍攝的照片，事先也未經過對方同意。訊後，檢察官依侵害著作財產權罪將曹女起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，曹女欠缺尊重智慧財產權觀念，導致施女著作財產權受有損害，但考量曹女犯後坦承犯行，侵害著作權期間、數量等情狀，判處曹女拘役30天，得易科罰金3萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法