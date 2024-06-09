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基隆成功國中棒球聯隊參賽 議長童子瑋募球衣球棒相挺

基隆市成功國中棒球隊報名華南金控青少棒賽，成功國中球員球衣與球具老舊；基隆議長童子瑋得知後，向中華職棒球員工會勸募所需資源，轉贈給選手。（記者俞肇福攝）

基隆市成功國中棒球隊報名華南金控青少棒賽，成功國中球員球衣與球具老舊；基隆議長童子瑋得知後，向中華職棒球員工會勸募所需資源，轉贈給選手。（記者俞肇福攝）

2024/06/09 14:38

〔記者俞肇福／基隆報導〕華南金控盃青少棒於6月8日至16日開打，基隆市成功國中組成棒球聯隊，希望拚出佳績。基隆市議長童子瑋得知選手的球衣、球具老舊，親自透過中華職棒球員工會募得所需資源，讓選手開心不已。

童子瑋說，自己從小喜愛棒球，看到基隆的球隊有需要幫助，當然要協助，也期許在從政生涯，能幫基隆爭取更好的棒球環境。

成功國中棒球隊除了以校內愛打棒球的學生為主，加上銘傳國中、二信國中部、信義國中組成，共有17位球員；成功國中球隊教練蕭明治，曾是Lamigo桃猿隊球員。球隊在基隆棒委會主導下，自4月初每週五展開集訓，希望在華南金控盃能有好成績。

蕭明治指出，基隆市相隔4年再度報名華南金控盃全國青少棒錦標賽，成功國中有些球員在國小時期就已經打過球，學生想要繼續打棒球，加上學校支持，因此組隊練習。

成功國中校長張志明說，棒球員每天最多練球1個多小時，他鼓勵學生多元發展，學校除了棒球，還有籃球、跆拳道、羽球等項目。

不過，由於球隊缺乏球衣、球具，在基隆棒球協會理事長劉韋巡請託下，議長童子瑋立刻與中華職棒球員工會聯繫，募得補手護具2套、硬式球棒2支、硬式棒球5打、練習衣20件。棒球員表示，看到嶄新的球衣與護具真的很開心，尤其是護具相當輕，比舊有的護具好太多也安全。

童子瑋坦言，基隆多雨多山，對於發展棒球運動，並不很友善，主因是缺乏場地讓球員訓練。

童子瑋強調，期盼市府能夠提出大武崙森林公園改造的長遠完整計畫，並保證棒球愛好者能使用，他會提升基隆市棒球運動的基礎環境。

基隆市成功國中棒球隊報名華南金控青少棒賽，但球員的球衣與球具老舊；基隆議長童子瑋聞訊勸募資源，致贈嶄新球衣，選手矢言要拚出好成績。 （記者俞肇福攝）

基隆市成功國中棒球隊報名華南金控青少棒賽，但球員的球衣與球具老舊；基隆議長童子瑋聞訊勸募資源，致贈嶄新球衣，選手矢言要拚出好成績。 （記者俞肇福攝）

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