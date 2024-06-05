基市府送里鄰長每輛8萬電動機車 爭議大！4千多萬預算提大會討論

基隆市議會今天審查追加預算，鄰長配發電動機車引起爭議。（記者盧賢秀攝）

2024/06/05 14:27

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市補助民眾電動機車外，同時也編列追加預算4千多萬元採購電動機車，發送給里鄰長和里幹事，但議員質疑鄰長配送電動機車的必要性及合法性，最後審查主會主席何淑萍裁示所有里鄰長電動機車預算提大會討論。

基隆市議會今天開始審查追加減預算，其中民政處編列了3千萬元購置369輛電動車，每輛8萬元，其中150輛供區公所、里幹事使用，但其中219輛是提供鄰長申請使用；另外還在各區公所編列了157輛配發給里長的電動機車，引起爭議。

議員鄭文婷表示，新北市政府發給里長公務機車遭審計室糾正，市府還要發給鄰長電動機車，「市府確認沒有問題？」

議員張之豪表示，平均每位鄰長管的只有幾十戶，有的只管2棟大樓，執行公務時走路上下樓就可以到達，使用電動車的機率是零，但如果漁村等距離長可能就比較用得到，市府是一視同仁還是有特定對象？建議預算提大會。

議員陳冠羽說，新北市里長公務機車放在公共空間，也沒有發給鄰長，配給鄰長使用合法性有問題，且停放和管理都沒有配套，政策太倉促。

議員張顥瀚表示，未來鄰長的月資費誰要付？議員洪森永、吳驊珈表示，鄰長的機車也是登記在區公所，萬一中央不同意，不是自找麻煩，這是市長要做面子給鄰長，建議所有里鄰長電動機車預算送大會。

市府民政處長張淵翔說，追加預算3千萬元採購電動機車、領牌作業費和保險，預估1輛8萬元，區公所、里幹事150里，其他219輛由鄰長申請，不是每鄰都發，為區公所財產。

里長部分，新北市已有購燃油車給里長使用，近期高雄市也購置電動車給里長使用。已函請內政部和主計單解釋，但尚未獲書面答覆。

基隆市里長目前是使用的是警局汰換下來的燃油車，且15年未汰換，市府另有編列1千多萬元預算配發電動車預算，市府會研議鄰長聘任及公務機車使用辦法。基隆市有3千多位鄰長，今年首批編鄰長電動機車，未來還會再陸續推動。

基隆市鄰長要配發電動機車，每輛8萬元惹議。（記者盧賢秀攝）

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