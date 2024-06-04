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基隆潮境山崩 議員要求市府加強高危險性邊坡巡視監測

基隆北寧路與潮境公園出入口發生山崩，市議員要求加強山坡巡檢監測。（記者吳昇儒攝）

基隆北寧路與潮境公園出入口發生山崩，市議員要求加強山坡巡檢監測。（記者吳昇儒攝）

2024/06/04 18:18

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市北寧路與潮境公園入口處3日發生山崩，基隆市議會昨天多位議員在總質詢時，要求市府針對山坡地加強巡檢，預防災害發生。市長謝國樑表示，除要求公路局針對道路危險地區做好監測，市府也會向中央爭取預算，加強危險易致災邊坡建構邊坡監測。

基隆市北寧路和潮境公園出入口，3日下午發生大規模的山崩，有10部車輛及2部機車遭土石掩沒受困。昨天民進黨團聯合質詢，議員放棄質詢權利，要求市長謝國樑和相關單位人員到現場勘災。

今天市議員林旻勳、張耿輝與副議長楊秀玉也關心山崩災情，基隆山坡地多，花蓮地震後餘震頻繁，加上豪雨，容易發生落石和土石流，要求市府加強巡視可能成災地區，做好預防工作，並協助受損車輛及傷者申請國賠。

謝國樑表示，他已打電話給工務總局局長陳文瑞，台2線在基隆市境內路段很長，請公路局除了坍塌路段之外，其他路段潛在危險地區也要做好監測，至於市府養護路段，會動用預算加強監測。

謝國樑表示，除東岸台2線外，基隆市西岸外木山地區沿路也有潛在危險山坡，市府針對邊坡監測預算和相關資源仍不足，將請立法委員向中央爭取經費，協助基隆市建構邊坡監測，避免憾事一再發生。

交通部公路局表示，高風險的路段部分，用建模跟比對的部分進行，每年都會做巡排，針對易落石的部分，也都預先設置很多攔石網，保障民眾安全。

基隆北寧路與潮境公園出入口發生山崩，市議員要求加強山坡巡檢監測。（記者吳昇儒攝）

基隆北寧路與潮境公園出入口發生山崩，市議員要求加強山坡巡檢監測。（記者吳昇儒攝）

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