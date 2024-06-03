巨石太多！基隆北寧路山崩估6/11上午搶通 替代道路看這裡

公路局預估，基隆市台二線70K6月11日上午可搶通。 （公路局提供）

2024/06/03 18:26

〔記者蔡昀容／台北報導〕基隆市潮境公園平浪橋與北寧路口銜接路段（台二線70K），今天下午2時許發生坍方，造成交通雙向阻斷，9部車輛及1部機車被土石掩蓋受困，其中1部車疑似被坍方推至下邊坡，目前掌握2人輕傷送基隆長庚醫院，目前北區養護工程分局基隆段仍在現場搶修中，初估6月11日上午可搶通。

公路局北區養護工程分局表示，台2線70K上邊坡，並非歷史性災害邊坡，2019至2020年利用UAV及空載光達、地面光達建立3D模型，經評估結果非屬高風險路段；不過，近日餘震影響加上昨天（2日）鋒面降雨導致岩塊鬆動，初估規模坍方長度50公尺、高度30公尺、寬度30公尺，坍方量達2萬2000立方公尺。

北分局說明，現場已成立前進指揮所，並由分局長陳俊堯擔任指揮官，廠商機具6部怪手在現場待命，消防局搜救人員目前進行搜救當中，待搜救告一段落，機具即進場搶修，初步研擬搶修步驟：第一，將受困車輛拖離災區暫置；第二，現場有大量巨石，其中最大規模尺寸達3*5*2公尺，約80噸重，需使用破碎機裂解；第三，因現場岩體龐大，裂解費時，且邊坡上方仍有巨岩掉落風險，初估需至6月11日上午可搶通。

北分局表示，因現場坍方量高達萬餘方，短期無法搶通，台2線為基隆、新北、宜蘭間的觀光道路，交通中斷期間，汽車尚可由替代路線台2線接台62線轉台62甲線，機車亦可由台2丁線接台5線回台2線，對於貨運或民生運輸尚不至於有重大影響。

另，受影響客運路線計有：首都客運1579路線公車（影響八斗子站後3站位）、新北市公車791、「瑞芳－南港」跳蛙公車路線及基隆市公車103、108、802、803、R66、T99路等，共計9線公車，配合改道行駛且部分站位不停靠，請乘客留意乘車資訊。

公路局最新建議替代道路：

1、汽車由台2線73K接台62線，於台62線暖暖交流道迴轉向東至四角亭交流道接台62甲線，接回台2線63K+500，汽車改替代道路繞行估約多10分鐘。

2、機車由台2線73K+380轉台2丁線轉台5線（南榮路）接回台2線往基隆。

近期北台灣雨勢不斷，北分局提醒用路人小心駕駛，山區道路注意落石，注意氣象資訊及道路通阻訊息，若要查詢最新路況，可至公路總局省道即時交通資訊網（https://168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

基隆北寧路山崩，公路局提供建議替代道路。（公路局提供）

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