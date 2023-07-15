民進黨基隆前市議員游祥耀食道癌辭世 綠營人士不捨悼念

民進黨基隆市前議員游祥耀，13日晚上因食道癌病逝台北榮民總醫院。（圖片取自游祥耀臉書）

2023/07/15 10:57

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市前議員游祥耀罹患食道癌，13日晚上病逝台北榮民總醫院，1941年出生的游祥耀曾連任基隆5屆議員，在基隆政壇被稱為「正義武士」，身為228遺族，對於國民黨深惡痛絕，擔任5屆議員期間在議事殿堂嚴格監督，輔選政壇後輩林右昌選基隆市長、蔡適應選基隆立委盡心盡力，他的辭世讓基隆綠營人士不捨，紛紛貼文悼念。

被稱為「正義武士」的游祥耀，敢衝敢言，由於民進黨議員當時在基隆市議會屬於在野黨，他與綠營議員施世明2人搭檔，以犀利言詞舌戰群雄，看見目的達到，他又身段放軟給人台階順勢而下，有勇有謀的他讓國民黨十分頭疼；他和國民黨基隆市議員呂美玲唇槍舌劍互相攻防的畫面，成為議事殿堂的經典畫面。

游祥耀是民進黨正義連線成員，曾連任過5屆議員，是民進黨資深議員。2008年曾代表民進黨出戰立委，但當時敗給國民黨現任市長謝國樑，未能選上立委。歷任過民進黨基隆市黨部主委、基隆市中藥商業同業公會常務監事、台灣二二八關懷總會基隆分會理事長。

議員張顥瀚在臉書說，民主前輩游祥耀離世，在他的心中充滿無限的感慨。他首次當選議員時，游祥耀特別到服務處送給他一幅掛字，提點他作為一個政治工作者，除莫忘自己為民服務的初衷，更要時時學習讓自己成長為更好的一個人。

游祥耀的政治工作交棒愛女游本明，游本明現為內政部長林右昌機要秘書，是林右昌擔任基隆市長時發言人。游本明今天在臉書貼文，向外界告知父親辭世的消息，臉書上許多人紛紛留言悼念。

民進黨基隆市前議員游祥耀，13日晚上因食道癌病逝台北榮民總醫院。圖為游祥耀參加女兒游本明（右二）研究所畢業典禮，他開心與女兒、愛妻合影留念。（圖片取自游祥耀臉書）

民進黨基隆市前議員游祥耀，13日晚上因食道癌病逝台北榮民總醫院。（圖片取自游祥耀臉書）

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