虧損累積17億！基隆市公車處民營化 議員看法兩極

基隆市公車處共54條路線，每天1000餘班次、4萬多人次搭乘，但累計虧損已17億；基隆市議會今天針對公車處民營化問題討論，朝野議員看法兩極。（記者俞肇福攝）

2023/05/10 17:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市公車處共54條路線，每天1000餘班次、4萬多人次搭乘，但累計虧損已17億，市府研議整併重複路線、部分路線釋出找民營業者經營以縮減規模。但基隆市議會議員看法兩極，有人指民營化才能解決虧損，但有人擔心貿然民營化，恐讓虧損路線馬上斷線，對市民不公平。

國民黨議員藍敏煌要求公車處應負責任的先提出公車民營化的可行性評估，他說，基隆市公車從張通榮當市長時，1年虧損8000多萬元，到林右昌當市長時虧損破億，每年議會都要求公車處提出財務改善報告，結果愈改革洞愈大。

他強調，財政問題要正視，全台灣只剩下高雄、嘉義與基隆有市公車，高雄在2014年民營化成功，所以，建議公車處要趕快進行民營化、公司化的可行性評估，降低市府的財政負擔，才能真正提升服務品質。

藍敏煌指出，如果再不進行公車民營化評估，市府今年3月起全面接手R86線幸福華城到七堵車站班次，註定要賠錢；接著，7月份起，1200元北北基桃生活圈月票，政府也要補貼，政府的立意良善，但財務會一直虧損下去，民營化絕對是未來趨勢，他提到，連台鐵現在立法院也要求民營公司化，公車處今年務必盡速進行民營化評估。

張之豪認為，基市公車不能夠貿然民營化，唯一解決虧損的方式，就是當基隆捷運做好後，所有基市公車都改為捷運接駁車，因為捷運靠的是站體本身的開發獲利。

他強調，若現在就公車民營化，捷運還沒做好，很多虧損路線就會馬上切斷，所以，公車處一定要撐到捷運做好。他說，若要民營化，全基隆可能只剩下一條501路線在跑，現階段，除非敬老卡開始收費，否則很難解決虧損問題，老人家已經免費搭公車那麼多年，不可能為了公車處的虧損就要收回去。

基隆市公車處長陳新埤表示，要不要民營化是政策性的決定。目前基市公車路線共有54條，未來可考慮將部分路線釋出民營客運業者營的可行性，以縮減營運規模。這個可參考高雄交通局辦理路線釋出的方式，由交通處將公車處部分路線辦理釋出，評選優勝客運業者接替行駛。

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