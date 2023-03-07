謝國樑稱基捷要53億「門都沒有」 林右昌：應多努力一點

內政部長林右昌說，縣市長應該多努力一點，多了解一下基隆捷運，53億元經費有將近20億元是土地部分，可以藉其他方式取得，不用直接付錢。（資料照）

2023/03/07 12:23

〔記者陳政宇／台北報導〕基隆市長謝國樑6日表示，基隆捷運應如同機場捷運，由中央政府支應相關營建支出，「要基隆吞下這53.85億元的分攤經費，門都沒有」！對此，前基隆市長、內政部長林右昌今（7）日回應，縣市長應該多努力一點，多了解一下基隆捷運，有將近20億元應是土地部分的經費，可以藉其他方式取得，不用直接付錢。

「縣市長應該多努力一點，多去了解一下基隆捷運」，林右昌今日列席立法院會備詢前受訪說明，53億元經費其中有10幾億、將近20億元，應該是土地部分的經費，可以用其他的方式取得土地，不一定要直接付錢，例如新北市就有一些做法，可以參考。

林右昌說，這部分若有處理扣掉的話，另加上自己過去擔任基隆市長時努力推動財政改革，所以基隆市的財政等級從第四級跳為第三級，因為中央補助的比例下降，這部分倒是可以跟中央來溝通、爭取，看能否適用過去第四級的補助比例，給基隆支持。

林右昌強調，中央政府在財政上應該鼓勵好學生，而不是去懲罰好學生，這部分是可以來加油；與其進行政治上的喊話，不如實事求是，務實地跟中央合作、解決問題，他過去也是這樣子做，希望未來中央多給基隆捷運支持，地方也多加油。

另針對謝國樑喊話，希望林右昌能夠協助基隆市減輕負擔，林右昌回應，這個不需要拜託，謝國樑是現任基隆市的市長，過去基隆市有捷運專案會議，因為基隆沒有捷運局，一定要由市長親自召開會議，才有辦法解決土地取得、周邊TOD（Transit-Oriented Development，指大眾運輸導向發展）的規劃，否則基隆捷運沒有辦法像雙北由捷運局來往前推動。

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