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    首頁　>　基隆市

    學子無力繳健保費 宜蘭分署撤銷扣押存款命令助度難關

    宜蘭分署扣押存款命令。（圖由宜蘭分署提供）

    宜蘭分署扣押存款命令。（圖由宜蘭分署提供）

    2023/03/06 15:09

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市中山區就讀某大學的傅姓男子因經濟狀況不佳，滯納健保費移送法務部行政執行署宜蘭分署強制執行。近日扣款後，傅男透過衛生福利部中央健康保險署表示，自己的獎助學金遭扣，恐影響學業，盼宜蘭分署能夠幫忙，撤銷扣押存款命令。分署人員得知其困境後，旋即撤銷洽請健保署提供協助，讓傅男能繼續求學，度過難關。

    宜蘭分署表示，傅男健保費9912元遭移送執行，分署於2月7日扣押傅男金融機構存款，但一週後傅男透過健保署表示該存款帳戶為大學獎助學金，爸爸是低收入戶，媽媽是外籍配偶，經濟狀況不寬裕，希望分署能夠給予協助。

    經分署同仁查訪後確認傅男生活狀況確屬窘迫，急需該款項後，旋於次日撤銷該扣押存款命令，並聯繫健保署告知傅男目前境況請求協助，健保署於16日迅速通過傅男的全民健康保險紓困基金貸款。

    此次經宜蘭分署經由跨機關橫向聯繫，協助傅男度過難關，滯納的健保費也得以處理，免受強制執行。

    宜蘭分署表示分署「執行有愛，公義無礙」是依法執行公權力時，將秉持的核心理念與價值，除了對不守法義務人強力予以執法外，對弱勢義務人也會盡量給予寬緩措施，萬一民眾因經濟狀況或天災、事變致遭受重大財產損失，無法一次完納所欠繳之公法上金錢給付義務時，可以主動向分署申請分期繳納，分署將盡力給予協助。

    傅男提出申請資料。（圖由宜蘭分署提供）

    傅男提出申請資料。（圖由宜蘭分署提供）

    宜蘭分署撤銷扣押存款命令。（圖由宜蘭分署提供）

    宜蘭分署撤銷扣押存款命令。（圖由宜蘭分署提供）

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