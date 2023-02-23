北北基桃全方位1200月票 估最高達76萬張

北北基桃希望能優先辦理1200通勤月票，使用範圍也將輕軌納入。（記者何玉華攝）

2023/02/23 14:13

〔記者何玉華／新北報導〕基北北桃公共運輸發展平台發言人、新北市交通局局長鍾鳴時指出，目前雙北使用1280月票最高約34萬張，未來推出全方位生活圈1200月票，預估購買人數最高約達76萬張，推估總補貼金額達81億元以上；至於中央提出的補助分配，與4市的期待有落差。

鍾鳴時指出，基北北桃4市於今（112）年1月份已共同召集產、官、學專家學者密切研商，2月11日成立「基北北桃公共運輸發展平台」，共同研訂公共運輸月票推動方向與作法；2月20日函交通部公路總局，提出基北北桃月票涵蓋國道公路客運、台鐵、桃捷與雙北捷運（含輕軌）、公車、公共自行車、藍色公路（含渡輪）等公共運輸運具的規劃，希望方便各種需求族群使用。

鍾鳴時說，目前使用雙北1280月票最高約34萬張，推出全方位生活圈1200月票，預估北北基桃購買人數最高約達76萬張，推估中央與地方總補貼金額達81億元以上。此外，基北北桃在雙北1280定期票基礎上，系統修改較為容易，希望中央加快台鐵票證建置，在基北北桃生活圈內，率先實施1200月票方案。

鍾鳴時補充，目前行政院提出針對台鐵及國道客運等跨區城際交通運具，中央補助9成、地方負擔1成，至於區域內的市區公車、捷運以及公共自行車，六都中央補助5成，六都以外中央補助7成5，與4市的期待尚有落差，建議中央權管運具（台鐵、公路客運）及桃園捷運部分由中央全額補助，中央也應多考量各地方政府的財政差異，給予縣市級政府足夠的補助，以免造成地方財政沉重負擔。

鍾鳴時強調，公共運輸發展需要長期維續，3年為期實在太短，建議中央應編列長期預算支應，永續推動公共運輸月票政策，並因應生活圈月票推動成長的運量問題未雨綢繆，在公共運輸駕駛人力、車輛設備等資源隨需求檢討，給予業者更多協助減輕負擔，以維持公共運輸最佳服務品質。

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