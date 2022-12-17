基隆市民留言灌爆 林右昌：8年努力一切都值得
陳耀昌肯定 鼓勵2032選總統
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌即將在12月24日卸任8年基隆市長，他最後3年的施政滿意度都超過8成，尤以歷史、文化、藝術帶動的觀光與休閒建設最為突出，近日林右昌的臉書出現各界湧入肯定的聲音，醫師陳耀昌留言「林右昌2032選總統」。林右昌表示，謝謝大家的祝福，代表過去8年的努力，被看到了，一切都值得了。
基隆在地文化工作者曹銘宗表示，不只大多數的基隆市民，還有很多近年來過基隆的外縣市朋友，都會懷念這位翻轉基隆的市長。歷史學者戴寶村說，「作為基隆女婿的長期觀察，林右昌過去8年，勝過以往30年」。
曹銘宗說，2015年1月13日，文化部獎助出版的台灣重要民俗繪本《鷄籠中元祭》，在基隆陽明海洋文化藝術館舉行發表和導讀會，這是他與林右昌的畫家妹妹林宛姿（查理宛豬）合作的繪本。
曹銘宗回憶說，當時林右昌已就任市長，他想林右昌一定會來參加繪本新書發表的記者會，順便給妹妹捧場，但「他沒來，雖然沒什麼，但想不出理由」。後來，他看到林右昌基於鼓勵，通常都會樂於參加與基隆有關的新書發表會，他才想到，林右昌沒參加妹妹新書的發表會，是不是為了避嫌？
林宛姿是直來直往的藝術家性格，有一次她在臉書說，林右昌一上任就交代家人不可以關說、介紹，她還被特別交代不可以參加基隆市政府的標案。
曹銘宗表示，衞福部基隆醫院愛樂志工「林老先生」星期三上午10時至11時照常在大廳演奏手風琴，很多病人和探病者聆聽，但很少人知道演奏者是林右昌的父親林次郎。一位醫院工作人員説，他還沒聽過林右昌名字的時候，林老先生就在此演奏，直到現在，還是很低調。
「右昌市長謝謝你把基隆建設煥然一新，非常感謝你，辛苦了！」、「基隆真的變美了不再髒髒舊舊，市容給人的印象整個改變那麼美」、「謝謝林市長8年的幸勞，使基隆成美麗的港都。」、「感謝讚美主！謝謝林市長對基隆的付出，讓基隆蛻變成為美麗的城市，我們都愛這浪漫雨都^_^」、「您很棒～是您讓我看到基隆變好」。