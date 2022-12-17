基隆市民留言灌爆 林右昌：8年努力一切都值得

基隆市長林右昌（圖中）8年來翻轉基隆，基隆文化工作者曹銘宗臉書肯定即將卸任的林右昌對基隆建設功不可沒，隨即吸引大批民眾留言肯定； 陳耀昌醫師還鼓勵林右昌2032選總統。（資料照，圖為基隆市政府提供）

2022/12/17 17:20

陳耀昌肯定 鼓勵2032選總統

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌即將在12月24日卸任8年基隆市長，他最後3年的施政滿意度都超過8成，尤以歷史、文化、藝術帶動的觀光與休閒建設最為突出，近日林右昌的臉書出現各界湧入肯定的聲音，醫師陳耀昌留言「林右昌2032選總統」。林右昌表示，謝謝大家的祝福，代表過去8年的努力，被看到了，一切都值得了。

基隆在地文化工作者曹銘宗表示，不只大多數的基隆市民，還有很多近年來過基隆的外縣市朋友，都會懷念這位翻轉基隆的市長。歷史學者戴寶村說，「作為基隆女婿的長期觀察，林右昌過去8年，勝過以往30年」。

曹銘宗說，2015年1月13日，文化部獎助出版的台灣重要民俗繪本《鷄籠中元祭》，在基隆陽明海洋文化藝術館舉行發表和導讀會，這是他與林右昌的畫家妹妹林宛姿（查理宛豬）合作的繪本。

曹銘宗回憶說，當時林右昌已就任市長，他想林右昌一定會來參加繪本新書發表的記者會，順便給妹妹捧場，但「他沒來，雖然沒什麼，但想不出理由」。後來，他看到林右昌基於鼓勵，通常都會樂於參加與基隆有關的新書發表會，他才想到，林右昌沒參加妹妹新書的發表會，是不是為了避嫌？

林宛姿是直來直往的藝術家性格，有一次她在臉書說，林右昌一上任就交代家人不可以關說、介紹，她還被特別交代不可以參加基隆市政府的標案。

曹銘宗表示，衞福部基隆醫院愛樂志工「林老先生」星期三上午10時至11時照常在大廳演奏手風琴，很多病人和探病者聆聽，但很少人知道演奏者是林右昌的父親林次郎。一位醫院工作人員説，他還沒聽過林右昌名字的時候，林老先生就在此演奏，直到現在，還是很低調。

「右昌市長謝謝你把基隆建設煥然一新，非常感謝你，辛苦了！」、「基隆真的變美了不再髒髒舊舊，市容給人的印象整個改變那麼美」、「謝謝林市長8年的幸勞，使基隆成美麗的港都。」、「感謝讚美主！謝謝林市長對基隆的付出，讓基隆蛻變成為美麗的城市，我們都愛這浪漫雨都^_^」、「您很棒～是您讓我看到基隆變好」。

基隆市長林右昌８年來翻轉基隆，基隆文化工作者曹銘宗臉書肯定即將卸任的林右昌對基隆建設功不可沒，隨即吸引大批民眾留言肯定，陳耀昌醫師還鼓勵林右昌2032選總統。（資料照，圖為基隆市政府提供）

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