基隆調和街轉運站營運不佳 議員要求活化轉運站功能

基隆調和街轉運站啟用1年多使用率極低。（記者盧賢秀攝）

2024/08/15 16:06

〔記者盧賢秀／新北報導〕為了因應國立海洋科技博物館而設置的調和街轉運站，但目前因遊客不如預期，轉運站營運不佳，市議員建議台鐵深澳支線設站，並積極爭取國道及省道客運進駐，活化轉運站功能。市府表示，除了提供周邊居民優惠方案、未來會設大客車電動公共充電樁，強化轉運及接駁功能。

調和街轉運站總面7公頃，當初為了因應海科館營運需求而設，2022年11月啟用，共11席大客車停車位及1052小客車停車位。市議員今天到現場勘查，停車率極低。

請繼續往下閱讀...

市議員呂美玲說，調和街轉運站鄰近台62線出口僅500公尺，距離海科館5分鐘車程，下方有台鐵深澳支線，建議市府向台鐵爭取在該處設站，遊客將車停在轉運站，搭火車到海科館、八斗子，甚至串聯到平溪、水金九觀光廊帶。

市議員張顥瀚表示，調和街轉運站開放至今使用率極低，主要因素還是海科館吸引遊客不如預期，他認為調和街轉運站是連結基隆、瑞芳及水金九地區重要的交通節點，市府不能單以基隆的交通現狀思考，應積極爭取國道及省道客運路線進駐，有效活化轉運站的功能。

交通處長王圳宏表示，調和街轉運站是希望透過攔截圈，把觀光車流引進轉運站，海科館闢駛免費接駁車（類觀光巴士），民眾可以免費往返轉運站、海科館及潮境公園等景點。

原本預估海科館1年觀光人潮250萬至300萬人次，近年國內外觀光人次下降，只有辦活動時車輛才會停到轉運站。

市府持續研擬對周邊居民優惠停車方案，將增設大客車電動公共充電樁，鼓勵國道及市區公車以調和街轉運站為起迄站，加強轉運接駁功能。

基隆調和街轉運站啟用1年多使用率極低。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法