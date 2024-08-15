為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆調和街轉運站營運不佳 議員要求活化轉運站功能

    基隆調和街轉運站啟用1年多使用率極低。（記者盧賢秀攝）

    基隆調和街轉運站啟用1年多使用率極低。（記者盧賢秀攝）

    2024/08/15 16:06

    〔記者盧賢秀／新北報導〕為了因應國立海洋科技博物館而設置的調和街轉運站，但目前因遊客不如預期，轉運站營運不佳，市議員建議台鐵深澳支線設站，並積極爭取國道及省道客運進駐，活化轉運站功能。市府表示，除了提供周邊居民優惠方案、未來會設大客車電動公共充電樁，強化轉運及接駁功能。

    調和街轉運站總面7公頃，當初為了因應海科館營運需求而設，2022年11月啟用，共11席大客車停車位及1052小客車停車位。市議員今天到現場勘查，停車率極低。

    市議員呂美玲說，調和街轉運站鄰近台62線出口僅500公尺，距離海科館5分鐘車程，下方有台鐵深澳支線，建議市府向台鐵爭取在該處設站，遊客將車停在轉運站，搭火車到海科館、八斗子，甚至串聯到平溪、水金九觀光廊帶。

    市議員張顥瀚表示，調和街轉運站開放至今使用率極低，主要因素還是海科館吸引遊客不如預期，他認為調和街轉運站是連結基隆、瑞芳及水金九地區重要的交通節點，市府不能單以基隆的交通現狀思考，應積極爭取國道及省道客運路線進駐，有效活化轉運站的功能。

    交通處長王圳宏表示，調和街轉運站是希望透過攔截圈，把觀光車流引進轉運站，海科館闢駛免費接駁車（類觀光巴士），民眾可以免費往返轉運站、海科館及潮境公園等景點。

    原本預估海科館1年觀光人潮250萬至300萬人次，近年國內外觀光人次下降，只有辦活動時車輛才會停到轉運站。

    市府持續研擬對周邊居民優惠停車方案，將增設大客車電動公共充電樁，鼓勵國道及市區公車以調和街轉運站為起迄站，加強轉運接駁功能。

    基隆調和街轉運站啟用1年多使用率極低。（記者盧賢秀攝）

    基隆調和街轉運站啟用1年多使用率極低。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播