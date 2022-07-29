38年前放牛班學生獲鼓勵「永不放棄」 今就任校長...昔日導師現身

基隆市中正國中新任校長今天由江忠僑（左）接任，江忠僑38年前的國中導師、現任內湖高中校長周寤竹（右），將在8月1日轉任景美高中校長，百忙中仍撥冗參加學生的光榮時刻，讓學生動容不已。（記者俞肇福攝）

2022/07/29 15:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕因為老師的一句話「永不放棄」鼓勵，鼓舞放牛班學生江忠僑努力學習，成為今年基隆市中正國中新任校長，他的國中導師、現任內湖高中校長周寤竹今天中午驚喜現身中正國中，給予學生祝福，讓會場洋溢著滿滿的溫暖。

基隆市中正國中今天中午舉行卸任、新任校長歡送典禮，卸任校長黃明智8月1日轉任信義國中，新任中正國中校長江忠僑接任；她的國中導師、現任內湖高中校長周寤竹，將在8月1日轉任景美高中校長，周寤竹現身典禮會場，分享著放牛班學生江忠僑的故事。

周寤竹說，38年前，她師大國文系畢業到三重碧華國中擔任導師，當年有所謂能力分班，成績比較好的學生到升學班，成績差的被稱為「放牛班」，她接下所謂放牛班，全班45人，只有5個人讀書，江忠僑就是其中的一個，她就看到台下個子小小的江忠僑，眨著眼睛認真聽她講課，雖然班上許多學生學習程度有差異，但她秉持有教無類精神，3年的時間，仍持之以恆鼓勵學生要不斷地學習、「學習永不嫌遲」，這也鼓勵當時學習成績普通的江忠僑。

江忠僑回憶說，38年前入學第一天，看著導師周寤竹走入教室，在黑板上寫著漂亮的板書，黑板上每天一句成語，老師仔細講解，老師教導學生寫作、教導文章要眉批，不會因為他們班是放牛班就放棄學生，3年如一日沒有改變；江忠僑說，他後來考上基隆高中、文化大學體育系，到政大就讀碩士班、博士班，這條求學路走走停停，有時卡關，但他始終記得老師「永不放棄」的話語，讓他一步一步往目標邁進。

周寤竹說，當她接到江忠僑的邀請，雖然她8月1日要到景美女中接任新職，學校事務非常繁忙，她仍排除萬難親自出席；因為當老師最大樂趣與榮耀就在此刻，遠比她自己出任校長還快樂。

周寤竹以校長前輩的經驗提醒江忠僑，要善待學校的教師夥伴、行政同仁，也要照顧到每位學生需求；周寤竹也感性地請求中正國中老師與行政同仁，請給她的學生多點包容，她相信這個當年放牛班學生，坎坷的求學路，對教育會更溫柔。

江忠僑說，他會努力讓中正國中成為擁有家庭溫暖的學校，不辜負大家的支持。

基隆市中正國中新任校長今天由江忠僑（左）接任，退休的暖暖高中校長許清和（右）當年鼓勵江忠僑考校長，今天也從屏東北上現身祝福。（記者俞肇福攝）

基隆市中正國中新任校長今天由江忠僑（左）接任，教育處課程科科長吳雨潔（右）特地到場恭賀。（記者俞肇福攝）

基隆中正國中卸任校長黃明智（左二），將轉任信義國中校長；中正國中家長會特地致贈獎牌，感謝黃明智這6年的付出。（記者俞肇福攝）

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