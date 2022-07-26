鷄籠中元祭7/29開龕門！恢復花車踩街遊行 重回盛況

雞籠中元祭傳承了168年。（記者盧賢秀攝）

2022/07/26 12:45

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆傳統盛典「鷄籠中元祭」傳承168年，將於7月29日（農曆七月初一）開龕門，今年疫情進入低原期，因此中元祭放水燈遊行將恢復睽違2年的花車與徒步遊行，重回以往的盛況，市長林右昌與黃姓宗親會歡迎民眾來基隆參加文化盛會。

基隆市長林右昌表示，列為第一號無形文化資產的鷄籠中元祭，過去2年因疫情縮小規模，目前疫情已趨緩，因此，今年恢復往年的規模，而且今年邀請清朝年間成立的基隆北管基隆聚樂社一組及台北愛樂交響樂團、采風樂坊，中西合璧演譯中元祭族群融合；既有傳統也有創新。

鷄籠中元祭今年輪值主普黃姓宗親會主委黃丁風表示，一直向老天祈求，今年的中元祭終於恢復花車和踩街遊行，黃氏宗親會有許多創新，基隆是海洋城市，在海洋廣場有一隻鯨魚裝置藝術「鯨彩一生、年年有餘」，從農曆7月1日起晚上7點到8點半，每半小時就有光雕表演。市民廣場設計成愛的廣場，人間有愛、找到真愛，今年普度祭品轉送給低收入戶。

昨天中元祭記者會由台北愛樂交響樂團，演出改編北管經典曲牌「風入松」，展現出管弦樂的優美，放水燈遊行當天有完整演出，並邀請FOCA福爾摩沙馬戲團及謝雨耘編排的太鼓等開場。

今年也與曾拌麵推出限定聯名商品，希望民眾吃拌麵保平安；黃姓宗親會、市府和曾拌麵將捐出3000包的平安拌麵，拋磚引玉表達中元祭博愛普施的精神。

台北愛樂交響樂團演出改編北管經典曲牌「風入松」。（記者盧賢秀攝）

市府和黃姓宗親會等今年捐出3000包的平安拌麵，傳達中元祭博愛普施的精神。（記者盧賢秀攝）

黃姓宗親會在海洋廣場打造一隻鯨魚，中元祭期間每天晚上都有光雕秀。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法