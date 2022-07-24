打造基隆海景遊樂園 謝國樑︰讓觀光發展更加升級

國民黨基隆市長提名人謝國樑日前拋出「基隆海景遊樂園」政見，圖為謝國樑訪美行程第二站，前往美國加利福尼亞州的Santa Monica Beach取經，為他將來當選基隆市長打造一個海灘的遊憩景點做準備。（圖為謝國樑提供）

2022/07/24 15:22

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長提名人謝國樑訪美行程的第2站，在美國當地時間23日來到加州的Santa Monica Beach。謝國樑表示，在美國西岸數十個海灘中，Santa Monica Beach是唯一有設置遊具作為樂園的海灘，每年都吸引大批觀光客前往，自己當初提出「基隆海景遊樂園」政見的構想也是源自於此，期盼未來能導入具有商業概念的遊憩景點，讓基隆的觀光發展上更加升級。

謝國樑指出，基隆因為臨海，有非常棒的海洋景觀與地理條件可以運用，他希望未來擔任市長後，能打造一個適合孩子或是其他市民、觀光客可以停留、遊玩、欣賞的海岸景點，並且導入消費模式，讓遊客能夠在基隆停留、消費，進而提升基隆在地的觀光收益。

謝國樑認為，海洋是基隆最大的特色，基隆近年來觀光正持續發展，除基隆廟口外，越來越多景點吸引觀光客。謝國樑強調，基隆擁有的條件絕不輸給日本橫濱、德國漢堡等國際大港，未來若擔任基隆市長，期望可以於潮境公園或是外木山的海岸場域，打造全台灣第一座海景兒童樂園，讓我們一代接一代，一起努力前行，一起讓基隆更好。

國民黨基隆市長提名人謝國樑日前拋出「基隆海景遊樂園」政見，圖為謝國樑訪美行程第二站，前往美國加利福尼亞州的Santa Monica Beach取經，為他將來當選基隆市長打造一個海灘的遊憩景點做準備。（圖為謝國樑提供）

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