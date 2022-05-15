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    基隆推認養浪浪當校犬已5校加入 一切費用市府埋單

    基隆市產業發展處今年推出「認養流浪犬來當校犬」補助計畫，動物保護防疫所今年推校犬補助計畫，只要學校願意認養當校犬，養校犬費用市府埋單，包括飼養期間「美容、健檢、醫療、飼料、犬舍、器具、死亡後事費用」都有補助。（基隆市政府提供）

    基隆市產業發展處今年推出「認養流浪犬來當校犬」補助計畫，動物保護防疫所今年推校犬補助計畫，只要學校願意認養當校犬，養校犬費用市府埋單，包括飼養期間「美容、健檢、醫療、飼料、犬舍、器具、死亡後事費用」都有補助。（基隆市政府提供）

    2022/05/15 18:31

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府為了提高寵物銀行內流浪犬的收容空間轉換率，產業發展處今年推出「認養流浪犬來當校犬」補助計畫，產發處動物保護防疫所今年推校犬補助計畫，只要學校願意認養當校犬，養校犬費用市府埋單，包括飼養期間「美容、健檢、醫療、飼料、犬舍、器具、死亡後事費用」都有補助，產發處與教育處攜手推動，目前已有5校認養。

    產發處指出，目前已有八斗國小的「黑嘴」（混種公犬）、深澳國小「小三」（混種母犬）、長樂國小「黑皮」（混種公犬）及復興國小「碗糕」（雪納瑞公犬）4間學校加入認養行列，另外，還有基隆社區大學也正在洽談中。

    動保所所長陳瑞濱表示，每隻校犬都由學校依法辦理登記、每年施打狂犬病疫苗，並幫忙結紮絕育，校方亦付起飼主責任妥善飼養，校犬均深獲學童愛載，由政府埋單；復興國小「碗糕」還會跑到班上陪學生上課，感覺好像是督學親自坐鎮。

    陳瑞濱表示，全力支持教育處推動學校生命教育工作，歡迎基市各級學校至基市寵物銀行動物收容所認養流浪犬當作校犬，徐了提供免費寵物登記、狂犬病注射、絕育；陳瑞濱說，今年起還委託動物醫院獸醫師提供校犬每月6公斤乾飼料，每月一次心絲蟲預防（含腸內寄生蟲），3個月一次體外寄生蟲預防，每年一次10合一+狂犬病、萊姆病疫苗，每年一次全口洗牙（不含拔牙術），每年一次健檢（含血球計數、血液生化、血液寄生蟲快篩、心電圖檢測、一般理學檢查），每年2次洗澡美容（含接送）的補助，一隻校犬的花費就要2萬元。

    教育處指出，已加速校園普及動物倫理與動物保護相關的教育及學習，希藉由學校來發揮正面積極的教育功能與行動，種下關懷生命種子，讓動物保護從小扎根。

    基隆市產業發展處今年推出「認養流浪犬來當校犬」補助計畫，只要學校願意認養當校犬，養校犬費用市府埋單，包括飼養期間「美容、健檢、醫療、飼料、犬舍、器具、死亡後事費用」都有補助。（基隆市政府提供）

    基隆市產業發展處今年推出「認養流浪犬來當校犬」補助計畫，只要學校願意認養當校犬，養校犬費用市府埋單，包括飼養期間「美容、健檢、醫療、飼料、犬舍、器具、死亡後事費用」都有補助。（基隆市政府提供）

    基隆市產業發展處今年推出「認養流浪犬來當校犬」補助計畫，只要學校願意認養當校犬，養校犬費用市府埋單，包括飼養期間「美容、健檢、醫療、飼料、犬舍、器具、死亡後事費用」都有補助。（記者俞肇福翻攝）

    基隆市產業發展處今年推出「認養流浪犬來當校犬」補助計畫，只要學校願意認養當校犬，養校犬費用市府埋單，包括飼養期間「美容、健檢、醫療、飼料、犬舍、器具、死亡後事費用」都有補助。（記者俞肇福翻攝）

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