基隆校園共讀站活動報名爆量 臨時限制人數惹爭議

家長陪幼兒看繪本（信義國中提供）

2021/12/22 21:46

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市信義國中日前與台北幸福扶輪社合作辦理反霸凌親子共讀活動，由於活動內容豐富，吸引鄰近社區幼兒報名參加，讓原本預計只開放15名幼兒的活動，結果接受了20名幼兒，並在活動前4天臨時宣布每位幼兒只能有1位大人陪同參加，引起家長不滿。

1位家長表示，這項活動內容有幼兒塗鴉彩繪與親子共讀外，還有抽獎活動與現烤甜甜圈，以往類似活動大多要到台北參加，最近還因為疫情關係類似活動減少舉辦。這次活動就在家附近，於是報名參加。沒想到，活動前4天接獲主辦單位通知，1名孩子只能有1位家長陪同，先生在活動當天送他們去，只能在學校附近找地方等候。

這次反霸凌親子共讀活動，台北幸福扶輪社社友們帶著小朋友們塗鴉彩繪，信義國中閱讀推動教師楊斐棋老師介紹共讀站內適合幼兒閱讀的圖書，先畫完塗鴉作品的小朋友，就可以在家長的陪伴下，享受親子共讀的時光，並有律師導讀繪本「河馬波波屁股大」。

此外，幸福扶輪社提供禮物給小朋友抽獎，還可享用現場烘烤的甜甜圈，小朋友和家長們都可享用。

主辦單位信義國中校長莊焙琪表示，這次由於沒想到活動報名人數遠超過原本的規劃，因為共讀站空間有限，所以經過緊急協商才會限制家長陪同的人數，未來將會多舉辦類似活動，並將此次的經驗列入未來舉辦活動時的參考。

基隆信義國中舉辦親子共讀活動（信義國中提供）

律師為小朋友導讀繪本。（信義國中提供）

參加活動的大小朋友都可吃現烤甜甜圈。（信義國中提供）

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