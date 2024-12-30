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    高市斜插式停車格 倒車易生危險

    高市部分道路設置斜插式停車格，倒車較難易生危險。（記者黃良傑攝）

    高市部分道路設置斜插式停車格，倒車較難易生危險。（記者黃良傑攝）

    2024/12/30 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市區有部分道路礙於店家需求，將停車格劃成斜插式停車，包括七賢、青年路段，至少約三百格斜停格，不過，有車主覺得進格容易，倒退較難易生危險，騎樓若有店家堆物，恐不友善行人。

    交通局允評估是否調整

    交通局表示，十多年前便已規劃斜停格，檢視車禍事故率並無明顯增加，交通局將持續觀察再評估是否調整。

    交通局統計青年路上共有一八七格，七賢路上則有一三一格斜停車格，因青年路是高雄市知名的家具街，人潮不少，停車需求高，此外，若為順向停車格改成斜插式停車，一個汽車停車格可停二至三輛車；若把斜插式停車格改成順向格，停車位將大幅減少，也會因找不到停車位而生民怨。

    據了解，當地除停車需求外，也有商家希望顧客也能方便進出商面，因此，十多年前，在空間運用與商家需求權衡下，市府當時就規劃斜插式停車格。

    不過，因斜插式停車格易進難倒，倒車時易生死角也和機車搶道，且難掌握後方交通狀態，尤其對新手更是挑戰，車流大時，常需有人幫忙指揮，並控制好倒車速度，對於民眾的反映，交通局將會持續評估、改善。

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