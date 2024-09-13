高雄中秋節食品抽驗 5件蔬果不合格

2024/09/13 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局會同消保官至烘焙坊、超市、量販店、攤商及傳統市場等場所，執行應景食品稽查及抽驗，抽驗二五八件食品，有五件蔬果農藥殘留與規定不符，已責令即刻下架該批產品，並移請來源廠商所轄衛生局依法查處。

農藥殘留超標 已下架該批產品

衛生局表示，不合格的五件農藥殘留與規定不符的蔬果，分別為辣椒一件、落葵一件、百香果二件、青椒一件，違反食品安全衛生管理法規定，已責令販售業者即刻下架該批產品。

抽驗的食品中，包含禽畜肉及其加工製品一二四件、蔬果四十四件、醬料廿九件、月餅、吐司及其餡料廿四件、水產品及其加工品廿二件、食品容器具十件、即食食品五件，檢驗項目計有動物用藥、保色劑、農藥殘留、防腐劑、甜味劑、著色劑、衛生標準、殺菌劑及重金屬等。

此外，衛生局稽查轄內十二家餐飲業、六家「中央工廠」月餅製造業，依食品良好衛生規範準則查核作業環境、定型化契約、食材來源文件保存及食品標示等項目進行稽查，查核結果餐飲業三家、月餅製造業二家，因作業環境缺失令業者限期改善，經複查皆已符合規定。

抽驗及查察結果，可上高市衛生局網站（https：//khd.kcg.gov.tw/）食品衛生專區或食安地圖網站（https：//foodmap.kchb.gov.tw/）查詢。

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