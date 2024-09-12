左營區翠華路拓寬 南下4車道月底前開放

翠華路拓寬工程正加緊趕工中。（記者葛祐豪攝）

2024/09/12 05:30

〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕為紓解台積電進駐高雄帶來的人車潮，市府進行左營區翠華路拓寬工程，西側段預計九月底前全部完工，開放南下段四車道紓解車流；全段工程預計明年六月完成，屆時翠華路南北向，將各有四車道通車。

翠華路是左營區與楠梓區的南北交通命脈，也是南台灣半導體S廊帶重要樞紐，尤其在中油高煉廠轉型及未來台積電進駐後，聯外交通建設迫在眉睫。

紓解未來台積電進駐人車潮

翠華路拓寬工程從明潭路到世運大道，總長一三五七公尺，往西拓寬十公尺成為寬度四十公尺的計畫道路，道路拓寬也配合台電管線埋設工程，確保楠梓園區未來廠區的供電無虞。

工務局表示，為及早紓解翠華路車流，位於海功東路至明潭路段間的西側拓寬道路，已於八月廿五日晚間開放通車；左營大路至海功東路段的西側道路拓寬，也接續於九月十日晚間完工開放通車，最後的世運大道至左營大路西側段，預計九月底前開放通行。

明年6月 南北向各4車道通車

工務局強調，西側拓寬完成後，將由原先二快一慢的三車道，提升為三快一慢的四車道，可有效舒緩目前南下壅塞路段車流。

此外，楠梓區德民路一帶新興大樓林立，水利局將爭取中央經費三千七百萬元，針對德民路至惠心街四百多公尺，推動水岸步道改善工程，增設人行步道，以及夜間燈光照明點亮兩座橋梁，串聯惠民公園、水質淨化場、都會公園、後勁溪，形成綠色水岸廊帶，力拚明年底前完工。

為及早紓解左營區翠華路車流，左營大路至海功東路段西側拓寬工程，已於10日晚間完成開放通車。（工務局提供）

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