高雄鳳山修補砲台等古蹟 明年中完工

鳳山縣城殘蹟澄瀾砲台是高雄市定古蹟。（記者陳文嬋攝）

2024/06/09 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區過去是清朝鳳山縣城，歷經時代變遷，僅存平成三座砲台、東便門及東福橋等古蹟，因年代久遠，咾咕石牆破損，文化局斥資三千多萬元，展開古蹟修復工程，並加強植栽綠美化，預定明年六月底完工，以延長古蹟壽命。

鳳山區過去曾作為清朝鳳山縣的縣治所在地，時任鳳山縣令曹謹增建城樓、興建六座砲台，並興築曹公圳作為護城河，提升鳳山城防禦能力，但歷經時代變遷，鳳山縣城殘蹟僅存平成、訓風、澄瀾共三座砲台，以及唯一留存城門東便門（同儀門），另有附屬設施東福橋、東福橋舊橋墩，均為高雄市市定古蹟。

其中三座砲於一九九九年首次修復，東便門和東福橋於二○○七年修復，距今都已十餘年，文化局斥資三千多萬元，一併整修三座砲台、東便門和東福橋，進行咾咕石牆破損或滲漏水修補、橋體抽換腐壞木料等。

文化局表示，這次針對古蹟零星損害，進行整體性維護修復，雖然區域面積很大，但因屬於修補為主，主要修補白灰牆面，填補咾咕石，以及修補地面，並進行植栽綠美化、燈光照明更新、監視系統升級。

由於古蹟周邊皆為行人徒步區，文化局規劃替代步行路線，或以護欄圍出行人繞行區，不會影響周邊交通，預定明年六月底完工，提醒民眾行經工區注意安全、勿擅闖工區。

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