高雄國中會考5A++ 五福25人、陽明8人

陽明國中學生歐宸睿（左起）、許超順、陳妍菲、鄭冠禹、施子閎、黃子倢，在這次會考上考出好成績。 （記者許麗娟攝）

2024/06/08 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕國中會考成績放榜，五福國中有廿五人獲得5A++滿分滿點，包括奪得二○二三年亞錦賽花式溜冰金牌的蔡喬安；另曾羿學則是拿到5A++及作文六級分的滿分滿點滿級分。陽明國中今年有八人5A++滿分滿點。

五福蔡喬安 去年亞錦賽花式溜冰金牌

五福國中今年有一百九十四人會考成績達到5A，佔畢業生總數約二十二％。蔡喬安國小二年級就接觸花式溜冰，專長在冰舞項目，至今奪牌無數，也當選國手在二○二三年亞錦賽花式溜冰奪得金牌，與雙胞胎妹妹蔡喬茵都是國內耀眼的花式溜冰新星。蔡喬安表示，自己在溜冰和課業上都有變得更好的目標，溜冰也是她課後的放鬆時間，而讀書技巧，就是在學校認真聽、回家複習，她對社會和法律最感興趣，希望未來能成為一位律師。

曾羿學則是五福國中今年唯一拿下滿分滿點滿級分的學生，對於作文拿下六級滿級分，他認為是自己把握住起承轉合寫作架構，加上闡述多一點，在學校在則參加數理研究社團，解謎和解答是他的最大興趣。

許芳源與曹廷瑜同學雖然家境不佳，兩人仍努力向學，今年都考出5A++滿分滿點好成績，其中許芳源平常喜歡寫小說與動畫，曹廷瑜更是五福國中樂團的主唱，也玩電吉他，多才多藝。

陽明施子閎 會讀書、校園生活豐富

陽明國中獲得5A++滿分滿點、作文六級分的施子閎，不僅會讀書，校園生活也多彩多姿，參加了木笛合奏團、科學家族以及數理資優班。另兩位女同學陳妍菲、鄭冠禹，這次會考也考出佳績，雖然在數理的領域中，常常遇到男女比例不均的情況，但懷抱著熱忱和堅持，認為沒有什麼是真的做不到的。

五福國中今年會考表現優異，校長何茂通（左三）與學生許芳源（左起）、曾羿學、蔡喬安、曹廷瑜和簡定淵。 （記者許麗娟攝）

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