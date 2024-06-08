經費49.8億 高雄「興邦安居二期」社宅動土

「興邦安居二期」社宅昨天動土，市長陳其邁（中）參加開工典禮，特別感謝中央支持高雄市加速推動社宅。（記者葛祐豪攝）

2024/06/08 05:30

共4棟960戶 由中央全額投資 預計2028年3月完工

〔記者葛祐豪／高雄報導〕鄰近捷運凱旋站的「興邦安居二期」社宅昨天動土，使高雄社宅總數衝上二二五五○戶的歷史新高，市長陳其邁特別感謝中央支持高雄市加速推動社宅，除市府自建規劃，國家住都中心昨天也在前鎮區舉辦「興邦安居二期」開工典禮，規劃四棟地上十四層、地下二層，共九六○戶，總工程經費四十九．八億元，由中央全額投資，預計二○二八年三月完工。

高雄社宅總數達22550戶 歷史新高

國家住都中心表示，基地位於七十五期市地重劃區，鄰近捷運紅線凱旋站及輕軌前鎮之星站，加上相鄰已於去年動土的「興邦安居一期」社宅六六三戶，合計共一六二三戶，是前鎮區最大規模的社宅案。

將日照、公托幼教設施與社宅結合

昨天的動土典禮，包括市長陳其邁、副市長林欽榮，國家住都中心董事長花敬群、內政部國土管理署長吳欣修等人都到場參加，陳其邁感謝中央支持社宅建設經費，市府會與中央全力配合，並將日照、公托幼教等設施與社宅結合，讓高雄更宜居。

根據統計，高雄社宅數量近年彎道超車，截至今年五月底，既有社宅二四一戶、已完工九一一戶、興建中加上已決標一六七九八戶，規劃中則有四六○○戶，總數已達歷史新高的二二五五○戶。

以行政區而言，社宅興建最多的是鳳山區，有七○一六戶；二至五名依序為左營區五三六三戶、前鎮區三五三四戶、楠梓區二一三八戶、三民區九三六戶。

社宅「凱旋青樹」煙霧偵測器將調整

不過，高雄市首間新建社宅「凱旋青樹」也傳出煙霧偵測器太敏感，「一煮飯就響」，昨天凌晨再度擾人清夢，不少住戶被吵醒；都發局長吳文彥則表示，已經跟住戶安排時間，會請消防局、消防器材商與消防設備公會，進行會勘調整；他強調「此社宅的消防警鈴特別靈敏，這個禮拜都在進行調整」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法