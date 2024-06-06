愛河端午龍舟嘉年華 推「酷碰券」優惠

高雄愛河端午國際龍舟嘉年華，將於八至十日熱鬧登場。（運發局提供）

2024/06/06 05:30

〔記者黃良傑、劉禹慶／綜合報導〕高雄愛河端午國際龍舟嘉年華將從八至十日熱鬧登場，為讓各縣市民眾端午連假來高雄放鬆，運動發展局與高雄在地店家合作，推出超值「高雄運動一起GO酷碰券」，提供住宿、飲食、旅遊活動抵用優惠，每組售價二百元，可抵一千三百元優惠。

165隊爭奪百萬獎金

高市運發局表示，今年愛河端午龍舟嘉年華重回夜間賽事，計有國內外一六五隊組隊參加爭奪百萬獎金，除延續去年頗受好評的親子龍舟賽，更有十五個國際城市及駐館共襄盛舉，白天夜晚都精采，邀請民眾暢遊高雄山海河港。

為了讓民眾有機會深入高雄旅遊，體驗運動賽事、文化及觀光融合的旅程，今年特別結合活動推出「高雄運動一起GO酷碰券」，每組販售二百元，結合高雄在地住宿、美食、文創市集等店家合作，提供各式抵用優惠。

此外，端午節大啖肉粽美食之餘，卻隱藏健康危機，衛福部澎湖醫院昨天舉辦「健康飲食講座及包粽子體驗」，由健康飲食講座揭開序幕，內容涵蓋代謝症候群、控制三高的飲食策略及端午節健康餐盤，教導包括粽子熱量、餡料選擇等。

DIY粽子體驗活動，由院方提供健康食材，如五穀、紫米、黑糯米、瘦肉、養生滷蛋等，民眾在專業指導下包製健康低卡粽子，學習到如何選用健康食材。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法