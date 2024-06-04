失能者出院 2天內完成長照銜接

長照個管員與照顧者、出院準備個管師，共同討論長照2.0的服務需求，擬定出院後的照顧計畫。（高醫提供）

2024/06/04 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕為減輕家中照顧失能者的負擔，高雄市衛生局推動「出院準備銜接長照服務二．○計畫」，目前共計四十一家醫院加入，並縮短銜接的等待時間至平均約一．六七天，較中央規定的七天內更加迅速。

目前共41家醫院加入服務

中年的小杜生病後領有身心障礙證明，因動脈阻塞入院進行截肢手術，年輕的外籍太太照顧負荷沉重，出院前完成長照需求等級評估及計畫擬定，出院後立即銜接長照二．○及居家醫療，隔天即由護理師與居家照服員一同至家中教導太太照護技巧，並協助個案沐浴及替代照顧人力等喘息服務，減輕照顧者的壓力。

高雄市衛生局指出，高雄市老人人口截至今年四月約為五十三萬人，推估今年底長照需求人口將達十一．五萬人，而長照二．○服務對象，除六十五歲以上失能老人及五十五歲以上失能原住民，還包括五十歲以上失智症者，以及任何年齡的失能者。

可撥1966由專人協助評估

為讓失能且有急迫長照服務需求者，出院後可立即獲得長照服務，衛生局說，出院前即由醫院出院準備個管師在進行長照需要等級評估，亦鼓勵社區整合服務中心個管員至醫院與申請者和家屬討論，依失能狀況提供包含「照顧及專業服務」、「輔具及居家無障礙環境改善服務」、「交通接送服務」及「喘息服務」等四大服務。

衛生局呼籲，如有長照服務需求，住院期間可主動告知醫護人員或撥打一九六六長照服務專線，將由專人協助評估，於出院後迅速銜接長照服務。

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