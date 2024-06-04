為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

失能者出院 2天內完成長照銜接

長照個管員與照顧者、出院準備個管師，共同討論長照2.0的服務需求，擬定出院後的照顧計畫。（高醫提供）

長照個管員與照顧者、出院準備個管師，共同討論長照2.0的服務需求，擬定出院後的照顧計畫。（高醫提供）

2024/06/04 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕為減輕家中照顧失能者的負擔，高雄市衛生局推動「出院準備銜接長照服務二．○計畫」，目前共計四十一家醫院加入，並縮短銜接的等待時間至平均約一．六七天，較中央規定的七天內更加迅速。

目前共41家醫院加入服務

中年的小杜生病後領有身心障礙證明，因動脈阻塞入院進行截肢手術，年輕的外籍太太照顧負荷沉重，出院前完成長照需求等級評估及計畫擬定，出院後立即銜接長照二．○及居家醫療，隔天即由護理師與居家照服員一同至家中教導太太照護技巧，並協助個案沐浴及替代照顧人力等喘息服務，減輕照顧者的壓力。

高雄市衛生局指出，高雄市老人人口截至今年四月約為五十三萬人，推估今年底長照需求人口將達十一．五萬人，而長照二．○服務對象，除六十五歲以上失能老人及五十五歲以上失能原住民，還包括五十歲以上失智症者，以及任何年齡的失能者。

可撥1966由專人協助評估

為讓失能且有急迫長照服務需求者，出院後可立即獲得長照服務，衛生局說，出院前即由醫院出院準備個管師在進行長照需要等級評估，亦鼓勵社區整合服務中心個管員至醫院與申請者和家屬討論，依失能狀況提供包含「照顧及專業服務」、「輔具及居家無障礙環境改善服務」、「交通接送服務」及「喘息服務」等四大服務。

衛生局呼籲，如有長照服務需求，住院期間可主動告知醫護人員或撥打一九六六長照服務專線，將由專人協助評估，於出院後迅速銜接長照服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播