《高雄》捷運衛武營站聯開案招商 估投資210億

高雄捷運O10/Y18衛武營站聯開案基地現況。（記者王榮祥攝）

2024/03/30 05:30

雙捷共構 「優化版」分東、西側基地 可單獨或複式投標

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運O10/Y18衛武營站土地開發案「優化版」昨正式公開招商，除維持南台灣首處雙捷運優勢，並分西、東側兩處基地、讓招商條件更具彈性，預估投資金額約兩百一十億元。

基地約1.8公頃 鄰近鳳山生活圈

高市副市長林欽榮指出，O10 /Y18基地形狀方整，正臨衛武營國家藝術中心及衛武營都會公園近七十公頃開放空間與綠地，從國道一號下來三分鐘即可抵達，並具高捷橘線、黃線雙捷共構優勢。

二○二二年公告期間，遇到市場投資氛圍保守，經務實檢討招標條件進行多項調整，其中因開發量體逾八萬坪，為兼顧開發彈性，全案基地分西側、東側兩處，可單獨投標、也可複式投標整體規劃設計，為本次招商最重大變革。

捷運局長吳義隆介紹此案基地約一．八公頃（五四五○坪），位於苓雅區三多一路與建軍路藝文特區，鄰近鳳山生活圈。

基地開發可結合周邊衛武營藝術文化中心、衛武營迷迷村、「K Hub」等文藝資源，打造高雄成南方藝術創造場域及新興藝文產業聚落，帶動區域藝術雙核心發展。

5大變革 約可創造350億開發價值

捷運局說明，本案都市計畫屬第五種商業區（建蔽率七十％、容積率八四○％）及交通用地（建蔽率四十％、容積率四○○％），可作產業辦公、藝文商業、旅館及景觀住宅等使用，預估投資金額約二一○億元，至少創造三五○億元開發價值。

優化版招商有五大變革，一、土地所有人分收比例調整至卅％（第一標）；二、分西側及東側兩基地招商，可單獨投標也可複式投標並優先開標；三、放寬商業使用樓地板面積限制，並以地面層設置為原則。

四、配合不動產開發市場狀況與高雄聯開經驗，放寬部分申請資格限制；五、權利價值權利金改採得由投資人彈性提出計畫。相關招標資訊可參考高市捷運局網站（網址：https：//mtbu.kcg.gov.tw/）。

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