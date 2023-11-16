斥資36億 小港醫院急重症大樓啟用

斥資36億元興建的小港醫院急重症醫療大樓啟用。（記者許麗娟攝）

2023/11/16 05:30

增155急性一般病床 102急重症特殊病床 小港、前鎮、大寮、林園地區最大教學醫院

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄醫學大學斥資卅六億元在市立小港醫院擴建的急重症醫療大樓，昨天舉行落成啟用儀式，市長陳其邁受邀出席時表示，急重症醫療大樓新設二百五十七床，使小港醫院的總床數達到七百五十三床照護能量，對於南高雄急重症病患的需求相當重要。

地下三樓、地上十樓綠建築

市立小港醫院急重症醫療大樓為地下三樓、地上十樓建築，含開發權利金、工程費、儀器設備等共計投入卅六．二三億元，全數由負責經營的高雄醫學大學支應，內部增設高壓氧治療機、核子醫學檢查、直線加速器放射腫瘤治療，購置正子斷層造影、新式複合式手術室、樂得兒產房及國際醫療與全新智能病房等，急性一般病床一百五十五床，急重症特殊病床一百零二床。

林園區黃姓民眾說，南高雄的醫療資源長期不足，過去親友罹患重病，都要到市中心的大醫院就診，路途遠、不方便，現在可以就近到小港醫院。

陳其邁表示，市立小港醫院鄰近中鋼、中油、台船、台電等傳統石化鋼鐵產業園區，自一九九八年起委由高醫營運至今滿廿五週年，並已簽署再延續卅年，這是小港、前鎮、大寮、林園等地區重要的急重症醫院，新建的急重症醫療大樓引入高端及智慧醫療、毒化災害治療等尖端醫療設備。

經營25年 高醫再續約30年

小港醫院急重症醫療大樓落成後，將使其成為南高雄最大的區域教學醫院，新建大樓引進環保概念，打造綠建築，院長郭昭宏說，醫院以ESG永續發展為基礎，積極發展數位轉型，運用智慧醫療簡化流程，朝打造綠色醫院邁進。

斥資36億元興建的小港醫院急重症醫療大樓啟用，增設新式手術室、高壓氧、核醫科、放射腫瘤科等醫療設備。（記者許麗娟攝）

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