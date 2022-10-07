捷運到林園 23里長挺陳其邁連任

市議員韓賜村、里長們掛布條感謝市長陳其邁。 （記者洪臣宏攝）

2022/10/07 05:30

高捷小港林園線核定 市府拚年底動工 跨黨派里長感謝 掛布條「支持會做事陳其邁」

〔記者洪臣宏、葛祐豪／高雄報導〕行政院核定的高捷小港林園線力拚年底動工，林園區里長昨天幾乎全員到齊，在RL6站址十一號公園拉布條表達對「交通便捷林園起飛」的歡迎，還有「支持會做事陳其邁」布條感謝市長迅速兌現承諾。

捷運成真 將可帶動林園發展

高捷小港林園線獲行政院核定，全長十一點五公里，位於RL6站址的「高雄捷運系統小港林園線聯合辦公室工程」亦已動工，居民對捷運成真相當振奮，林園區里長聯誼會會長洪進財等廿三名跨黨派里長、民進黨籍市議員韓賜村等，前往聯合辦公室工地掛上「交通便捷林園起飛」、「國道七號通過環評」、「捷運到林園夢想實現」、「支持會做事陳其邁」等布條。

續爭台88快速路 延伸林園

洪進財表示，陳其邁花兩年時間完成八年的工作，如今高捷小港林園線即將動工，讓林園人有安全便捷的交通，也可以帶動林園發展，讓人口不再外流。

韓賜村表示，感謝閣揆蘇貞昌、市長陳其邁及立委林岱樺等人支持與爭取，捷運通車後林園會進入新境界，國道七號也將在兩年後動工，未來將繼續爭取台八八快速道路延伸林園。

沿線啟動都計通檢 今起公展

此外，配合捷運小港林園線計畫，市府同步啟動沿線的都市計畫專案通盤檢討，以捷運場站為核心半徑五百公尺範圍，將一七一公頃農業區變更為住宅區、商業區、產專區及公共設施用地，草案於今天起公開展覽，副市長林欽榮將出席十月十三日在林園幸福公園演藝廳召開的說明會。

林園區里長幾乎全員到齊，與市議員韓賜村一起掛布條歡迎高捷小港林園線。（記者洪臣宏攝）

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