高市雷雨狂炸3小時 孔蓋氣沖積淹水

鼓山區中華一路因雷雨積淹水，雨勢稍歇約半小時水退。（讀者提供）

2022/05/12 05:30

〔記者陳文嬋、洪定宏、黃良傑、蘇福男／高雄報導〕高市昨天上午大雷雨狂炸，三小時最大累積雨量達九十七毫米，造成十處道路出現積淹水，連污水人孔蓋也因大雨出現氣沖現象，周邊路面爆裂，市府水情中心三級開設因應，緊急派工完成搶修。

累積雨量97毫米 鼓山區最多

高市受到西南風及海陸風影響下起大雷雨，雨勢集中在上午六點至九點，正逢上班上學的尖峰，以鼓山區累積降雨量最多，時雨量達七十二毫米、三小時累積降雨量達九十四毫米，民眾通報十處積淹水，以鼓山區道路最多，包括九如四路、中華一路、鼓山三路等，雨勢稍歇約半小時水退。

雨勢稍歇後 約半小時水即退

此外，三民區凱旋一路、憲政路口因時雨量達七十二毫米，污水管內空氣受到瞬間擠壓造成人孔蓋氣沖，導致周邊路面爆裂，水利局緊急搶修完成。

副市長林欽榮昨天視察鳳山熱帶園試驗分所滯洪池、正道公園治水工程，整體工程預計十月完工，他要求水利局加速趕工，並加強防汛整備工作。

林欽榮要求加強防汛整備工作

高雄市水利局表示，這二天對流雲系發展旺盛，易有強降雨，週六、週日接續梅雨滯留鋒面影響，雨勢會更大。

六河局預防今年第一道梅雨鋒面帶來瞬間強降雨致災，已在高雄、台南預佈五百多台大型移動式抽水機、廿五萬個砂包和近三公里長防水擋板備戰。

高市副市長林欽榮視察苓雅區正道公園治水工程，要求加速趕工，並加強防汛整備。（高市府提供）

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