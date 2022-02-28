高雄營利事業銷售額成長2成3 六都最多

高雄市長陳其邁表示，高雄二十四歲以下年輕人失業率是六都最低。（記者黃旭磊攝）

2022/02/28 05:30

兩年拚四年交出亮眼成績 陳其邁：24歲以下失業率 六都最低

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市長陳其邁近日可望獲民進黨中執會提名競選連任，對此，陳其邁表示，就任一年半以來，高雄的營利事業銷售總額六都增加最多，廿四歲以下年輕人失業率則是六都最低，防疫也降低社區感染風險。

可望獲民進黨提名 競選連任

陳其邁昨天參加旗糖農創園區快閃活動時指出，把市政做好最重要，擴大招商讓高雄產業轉型，創造更多就業機會，其中一項重要指標就是營利事業銷售總額，去年跟前年比較，總額從四兆元增加到五兆餘元，成長率是六都最高。

去年營業總額增至逾5兆 僅次雙北

根據財政部統計，註冊在高雄市的營利事業總計達十七點八萬家，去年整體銷售總額為五．五七兆元，創歷史新高，比前年大幅增加二十三％，高雄市的銷售總額僅次於台北市與新北市，成長率則是六都之冠。

高雄市財政局說明，根據中央統籌分配稅款公式，營利事業銷售總額是重要指標，占整體分配權重達五成，去年高雄市銷售總額成長幅度六都第一，將有機會獲得更多統籌分配稅款，挹注市政所需財源。

疫情控制得當 續拚讓高雄更茁壯

此外，陳其邁表示，去年底高雄市十五歲到廿四歲的年輕人失業率降到十％以下，也是六都最低，台積電等大廠看好讓高雄起飛，最重要的是讓年輕人有工作，城市繼續進步。

對於防疫工作，陳其邁提到，從過年前開始降低社區感染風險，已經好幾天沒有確診個案，代表市府與市民合作防疫，持續市政一步一腳印，希望「兩年拚四年，讓高雄繼續茁壯」。

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