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    鼓山仁愛河濱商城 拚明年底都更

    副市長林欽榮（前）率各局處上香祭拜，祈求拆除工程順利。（記者葛祐豪攝）

    副市長林欽榮（前）率各局處上香祭拜，祈求拆除工程順利。（記者葛祐豪攝）

    2021/12/23 05:30

    昨起拆除 預計明年2月11日完成

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕有「高雄最大海砂屋」之稱的鼓山區仁愛河濱商城，昨天起拆除，副市長林欽榮強調，市府將協助社區辦理自主都更，希望明年底前，都更招商成功。

    城中城大樓火警後，高市府展開全市一○九九棟老舊建築的公安檢查，鼓山區仁愛河濱商城「單元一」的建物，由三大公會鑑定後，顯示地下室柱子大部分已挫曲，同時樑柱、樓板鋼筋銹蝕嚴重，且混凝土有高氯離子現象，也就是俗稱的「海砂屋」，整體建築耐震力不足，具有危險性。

    昨天的拆除作業，由副市長林欽榮率各局處、鼓山區公所上香祭拜，隨後鳴笛開工，拆除工期預計六十天，於明年二月十一日完工。

    林欽榮強調，針對搬遷住戶的搬家費、二個月押金、六個月租金等，每戶共十一萬六六千元，市府已批准動用都市更新基金先行代墊，另外更新會向內政部營建署申請都市更新事業及權變計畫補助，市府也同意先代墊六五○萬元，以後都更後，這些錢要分回給市府。

    林欽榮強調，仁愛河濱商城社區緊鄰鐵路園道、輕軌車站，只要二分之一所有權人及持分面積，即可辦理都更，都發局已專案協助河濱商城更新會，主要以「五八八自主民辦都更輔導專案」，或「一六八都更速審機制」，加速推動都更程序，希望能於明年底前招商成功。

    鼓山區仁愛河濱商城「單元一」的建物，經鑑定為海砂屋，昨正式開拆。（記者葛祐豪攝）

    鼓山區仁愛河濱商城「單元一」的建物，經鑑定為海砂屋，昨正式開拆。（記者葛祐豪攝）

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