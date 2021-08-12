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    首頁　>　高雄市

    高雄舊左營國中都計 地方：恐成市長選舉議題

    都委會審議通過舊左營國中都市計畫變更（道路上方），但市府、環團無交集。（森林城市協會提供）

    都委會審議通過舊左營國中都市計畫變更（道路上方），但市府、環團無交集。（森林城市協會提供）

    2021/08/12 05:30

    〔記者葛祐豪、蔡清華／高雄報導〕高雄市都委會審議通過舊左營國中都市計畫變更，但環團堅持反對賣地蓋住宅，市府則強調會維持開發強度，雙方無交集，有地方人士擔憂問題拖下去，恐成明年底市長選舉的操作議題！

    42團體連署 籲停售公有綠地

    上月底，高市府都委會通過左營國中舊校地都市計畫變更，將觀光發展特定專用區變更為1.8萬坪商業區土地，財政局並預計採公辦都更招商模式，開發商場、觀光旅館與水景住宅，規模上看170億元。

    此舉引發環團怒火，目前已有42個團體連署，呼籲市長陳其邁下令停止販售蓮池潭風景區公有綠地，共同守護蓮池潭與天際線。

    濕地保護聯盟理事長古靜洋認為，公有土地保持綠地是最好的做法，賣地可短暫挹注財源，但不是久遠且讓眾多市民受益的方式，洲仔濕地保護案就是案例。

    南部反空污聯盟召集人李建誠指出，本案不應做商業區開發，左營是高雄市空氣品質最糟的地方，要求維持公有綠地。

    森林城市協會理事長莊傑任要求，舊左營國中維持公有低密度使用，綠地或文教區皆可，但反對轉售蓋豪宅，蓮池潭水岸樓高則應明定在6層樓以下。

    引凹子底森林公園案盼市府慎思

    有地方人士擔憂，問題若拖下去，須提防恐成為明年底市長選舉的操作議題。該人士也舉例指出，前市長陳菊當年不賣5.2公頃的凹子底商業精華地段，而合併成10公頃的森林公園留給後代子孫，值得陳其邁市府慎思。

    左楠區市議員李柏毅則說，左營區不分黨派的民代常在議會呼籲加快舊左營國中的招商，在都市計畫變更案推出後，讓左營大路的復甦產生曙光，但市府也要尊重環團的呼籲。

    李柏毅提供另個觀點表示：「地不賣，也是可以招商！」例如舊龍華國小的富邦地上權投資案，就是很好的案例，老樹也可以共存！

    市府：將審慎把關 確保觀光發展

    都發局則重申，變更為商業區後，開發強度將維持原有的容積率300％，市府都委會將審慎把關，確保蓮池潭風景區天際線及觀光發展。

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