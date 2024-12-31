擄走女友談復合獲法官輕判 檢察官不服「判刑比酒駕還輕」

高雄黃姓男子闖女友家將人擄走談復合獲輕判，檢方不服上訴被駁回。示意圖。（資料照）

2024/12/31 14:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子和林姓前女友分手後，他想挽回這段感情，竟闖入前女友家的停車場，將人強行帶去公園談判，林女受傷報警，檢方起訴後，一審法官依傷害罪判拘役50天，檢察官不服，認為黃男同時觸犯傷害、強制及入侵住宅3罪，結果刑度竟然還比酒駕低，上訴二審後，法官認為原審判決無不適之處，駁回檢方上訴。

判決指出，2021年4月15日晚上10點多，黃姓男子開車尾隨林姓前女友的車子後方，跟著她一起到住家地下停車場，當林女停好車後，黃男現身，將林女拉進副駕駛座，逼她上車去附近公園談判，林女不從，3度從車子逃離，但最後還是不敵黃男身強體壯，強行被拉上車後載走。

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事後，林女報警提告，檢方依法起訴黃男後，一審法官認為黃男坦承犯行，且有意與林女和解，只是雙方對和解條件談不攏，因此認定黃男有悔意，依傷害罪判他拘役50天，得易科罰金；檢方收到判決後不服，認為黃男同時觸犯傷害、強制及入侵住宅等3罪，一審所判刑度竟比多數未肇事的酒駕事件還低，不符比例原則，且事後並無悔意，雖在法庭上認罪博取同情，實際上卻不斷捏造事實、傳述謠言，聯手黃母聲請保護令，捏造林女毆打男及黃母等不實事項，妄圖藉司法不斷騷擾林女，根本毫無悔意。

但二審法官認為，一審法官用法無違誤、量刑妥適，裁量並未逾越法律界限，並無明顯違反公平原則及比例原則，也沒有輕重失衡等情形，至於檢方所提出關於聲請保護令、傷害等告訴，都是黃男與林女之間所衍生的另案糾紛，不能算是原審漏未審酌的事項，因此認定檢方上訴指摘原判決不當，請求撤銷改判，並無理由，駁回檢方之訴，全案定讞。

而林女另提民事求償117萬餘元，高雄地方法院審理後，法官認為林女當時雖然雙手被拉扯時受傷，但3個月後又就醫治療的「關節唇損傷」或「關節囊炎」無法證明與黃男所為有關，因此僅認定第一次受傷時的480元醫療單據有效，再加上15萬元精神慰撫金，判黃男應賠15萬零480元，可上訴。

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