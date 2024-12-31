高雄大寮萬大88遙控車場整修重啟 可望成高屏玩家勝地

高雄市大寮區萬大88遙控車場重新啟用，成為高屏玩家越野遙控賽車勝地。（記者陳文嬋攝）

2024/12/31 11:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市大寮區萬大88遙控車場年久失修，高雄市水利局投入150萬元重興整修，多次邀集地方遙控車玩家會勘，共同參與設計重新規劃跑道，打造專業多樣化越野遙控賽車場地；大寮賽車協會理事長陳俊雄肯定標準場地很安全，玩家使用後很滿意，成為高屏玩家越野遙控賽車勝地。

高雄市水利局投入150萬元，重新整修大寮區高屏溪高灘地萬大88遙控車場，為玩家提供一個專業且多樣化的越野遙控賽車場地。此次整修特別邀請地方遙控車玩家共同參與溝通與設計，根據玩家的實際需求重新規劃跑道，打造更符合期待的競速空間。

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大寮區萬大88遙控車場為高屏溪高灘地，總面積約2000平方公尺，位於台88線萬大橋旁河濱公園，整修前為瀝青混凝土鋪面，由於長期使用及年久失修，場地表面出現老舊破損情況，不僅降低玩家的使用體驗，也失去競速樂趣。

大寮賽車協會理事長陳俊雄表示，場地年久失修不堪使用，過去採取修補方法，但不夠完整性，跑道呈現凹凸不平，尤其遙控車底盤低，容易造成遙控車受損，地方陳情多年未果，去年底向議員李雨庭陳情，今年歷經多次會勘後，水利局全面重新整修，打造高品質優質場地，玩家使用後很滿意，不用到馬路上玩，也不再沒地方玩，標準場地很安全，成為高屏玩家越野遙控賽車勝地。

水利局投入150萬元，重新整修萬大88遙控車場，整修過程中與大寮賽車協會密切聯繫，並經過多次現地會勘，更參訪國內既有場地使用經驗，汲取各方意見及建議後，進行規劃設計，並重新刨鋪瀝青混凝土鋪面及賽道緣石，提升賽車跑道平整度及耐用性，讓玩家體驗多種操控樂趣，是入門及進階型玩家都可共同使用的優質場域空間。

水利局表示，目前整體工程已完成，根據玩家實際需求，重新規劃跑道，並開放民眾使用，歡迎遙控車愛好者前來體驗，場域嚴禁腳踏車、機車、滑輪等非遙控車輛進入，以維護場地完整性，滿足所有玩家在全新場地享受競速快感與樂趣。

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