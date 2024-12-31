為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄新年超好玩 觀光局推元旦「一日遊攻略」

    高市觀光局建議新的一年全家可從壽山動物園開始高雄一日遊。（觀光局提供）

    高市觀光局建議新的一年全家可從壽山動物園開始高雄一日遊。（觀光局提供）

    2024/12/31 10:43

    〔記者王榮祥／高雄報導〕今天是2024最後一天，明天元旦放假一天!高市觀光局特地規劃「高雄元旦一日遊程攻略」，鼓勵大家來高雄拍美照，享受高雄暖冬。

    觀光局長高閔琳表示，元旦假期建議以壽山動物園做起點，跟著可愛動物群一起迎接新年，可探訪狐獴、水豚、羊駝、侏儒河馬等可愛動物，或至兒童牧場免費餵食波爾羊，讓親子關係更加緊密，也可參與動物認養，為動物們創造更好的福祉。

    接著可至哈瑪星鐵道園區，尋找香蕉藝術裝置，了解高雄港過往貿易的盛況，並搭乘「哈瑪星號」行經公園陸橋、北號誌樓、高雄港檢車分段，於百年鐵道上感受高雄歲月風華，再到流行音樂中心與英熙娃娃拍照，體會知名戲劇的IP魅力。

    高閔琳指出，今年高雄各處耶誕景點非常令人驚艷，建議可於夜幕低垂時，收集高雄各種耶誕樹，為2024做美好結束；其中中央公園的聖誕燈飾是必拍景點，走入其中，可感受到光影交織的燈光魔法；棧貳庫的飄浮聖誕樹結合巨型船錨配合氛圍感滿滿的飛天麋鹿，來此每個人都可拍出網美照；或至大港橋對面的棧七庫旁欣賞水幕互動秀，拿出手機，感受科技與景點結合的魅力；鳳山衛武營也以耶誕樹作今年裝飾亮點，並於戶外轉播維也納2025新年音樂會，讓民眾與世界一起過年。

    觀光局說明，今年元旦假期雖僅有一日，但快閃高雄最推薦旅遊神卡「高雄好玩卡」1日券，提供輕量卻精彩的旅遊選擇。高雄好玩卡採電子票式、無須取卡，透過手機即買即用；22處景點選3處，搭配捷運、輕軌一日內任意搭乘，原價1750元，優惠價780元，親民又優惠的價格，最適合來高雄自由行的國內外旅客。

    觀光局補充，高雄一年到頭都好玩，耶誕節和跨年活動之後緊接而來的「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，將於明年1月25日至2月16日在愛河灣歡樂登場，歡迎大家來高雄觀欣賞日本IP小可愛「吉伊卡哇」，還有更多精彩主題活動，敬請期待！更多旅遊資訊請至「高雄旅遊網」觀光局官網或Facebook、Instagram官方粉專查詢。

    魷魚遊戲中的英熙在愛河灣跨年。（高市府提供）

    魷魚遊戲中的英熙在愛河灣跨年。（高市府提供）

    「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，將於1月25日至2月16日在愛河灣歡樂登場。（觀光局提供）

    「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，將於1月25日至2月16日在愛河灣歡樂登場。（觀光局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    高雄市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播