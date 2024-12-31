高雄新年超好玩 觀光局推元旦「一日遊攻略」

高市觀光局建議新的一年全家可從壽山動物園開始高雄一日遊。（觀光局提供）

2024/12/31 10:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕今天是2024最後一天，明天元旦放假一天!高市觀光局特地規劃「高雄元旦一日遊程攻略」，鼓勵大家來高雄拍美照，享受高雄暖冬。

觀光局長高閔琳表示，元旦假期建議以壽山動物園做起點，跟著可愛動物群一起迎接新年，可探訪狐獴、水豚、羊駝、侏儒河馬等可愛動物，或至兒童牧場免費餵食波爾羊，讓親子關係更加緊密，也可參與動物認養，為動物們創造更好的福祉。

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接著可至哈瑪星鐵道園區，尋找香蕉藝術裝置，了解高雄港過往貿易的盛況，並搭乘「哈瑪星號」行經公園陸橋、北號誌樓、高雄港檢車分段，於百年鐵道上感受高雄歲月風華，再到流行音樂中心與英熙娃娃拍照，體會知名戲劇的IP魅力。

高閔琳指出，今年高雄各處耶誕景點非常令人驚艷，建議可於夜幕低垂時，收集高雄各種耶誕樹，為2024做美好結束；其中中央公園的聖誕燈飾是必拍景點，走入其中，可感受到光影交織的燈光魔法；棧貳庫的飄浮聖誕樹結合巨型船錨配合氛圍感滿滿的飛天麋鹿，來此每個人都可拍出網美照；或至大港橋對面的棧七庫旁欣賞水幕互動秀，拿出手機，感受科技與景點結合的魅力；鳳山衛武營也以耶誕樹作今年裝飾亮點，並於戶外轉播維也納2025新年音樂會，讓民眾與世界一起過年。

觀光局說明，今年元旦假期雖僅有一日，但快閃高雄最推薦旅遊神卡「高雄好玩卡」1日券，提供輕量卻精彩的旅遊選擇。高雄好玩卡採電子票式、無須取卡，透過手機即買即用；22處景點選3處，搭配捷運、輕軌一日內任意搭乘，原價1750元，優惠價780元，親民又優惠的價格，最適合來高雄自由行的國內外旅客。

觀光局補充，高雄一年到頭都好玩，耶誕節和跨年活動之後緊接而來的「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，將於明年1月25日至2月16日在愛河灣歡樂登場，歡迎大家來高雄觀欣賞日本IP小可愛「吉伊卡哇」，還有更多精彩主題活動，敬請期待！更多旅遊資訊請至「高雄旅遊網」觀光局官網或Facebook、Instagram官方粉專查詢。

魷魚遊戲中的英熙在愛河灣跨年。（高市府提供）

「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，將於1月25日至2月16日在愛河灣歡樂登場。（觀光局提供）

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