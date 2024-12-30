重現上世紀前金繁榮勝景 《河畔時光機》老照片憶當年

老照片呈現前金有別於以往的印象面貌。（高市圖提供）

2024/12/30 19:06

〔記者蘇福男／高雄報導〕前金區從清朝以後才有移民殖墾漸成聚落，日治時期設立高雄州廳（高雄地方法院）、銀行、水利會、警察署等機關，搖身一變成為高雄政治、金融中心，高雄市立圖書館出版《河畔時光機：老前金掠影》老照片影像集，重現前金昔日風華樣貌。

高市圖進行在地史料徵集計畫，今年以前金區作為徵集範圍，舉辦「坐上前金的時光機：老照片徵集活動」，廣徵前金區93年前的老照片，3個月共收到200多張老照片，圖書館從中精選出80張，進行深入調查訪問，並出版《河畔時光機：老前金掠影》老照片影像集，透過老照片搭配文字，帶領民眾重新感受上一世紀前金的繁榮勝景。

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高市圖館長李金鴦表示，由圖書館發起並邀請各區民眾一起進行在地文史資料蒐集，是讓圖書館融入地方，啟發更多各種與地方共創的機會，高雄文學館主任翁湘婷指出，該館長年來以「文學的地方想像」為目標，自非虛構寫作的紀實書寫層面，嘗試引導並創造更多高雄地方書寫的可能，此次老照片徵集也是一種新的嘗試，希望能啟發大家以家裡的老照片為素材，從照片中的元素發展，擴充發想記錄下更多的歷史記憶。

老前金影像集總編輯陳坤毅表示，此次老照片徵集，意外發現許多有別於以往印象的前金區面貌，也察覺到老照片不僅留下城市的地景紀錄，更多的是由照片中人物所構築出來與地方的連結，透過一張張老照片影像和背後故事堆疊，互相補充還原歷史的空間與時間敘事。

高雄文學館將以影像集的出版為起點，透過各種延伸活動與工作坊，持續挖掘屬於前金區的精采故事。

高雄市立圖書館出版《河畔時光機：老前金掠影》老照片影像集，重現前金昔日風華樣貌。（高市圖提供）

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