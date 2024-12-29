左營高中與越南聖母峰中學合作 參加亞洲學生交流計劃獲白金獎

高雄左營高中與越南聖母峰中學合作，參加亞洲學生交流計劃獲白金獎。（左營高中提供）

2024/12/29 18:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄左營高中以創意劇場形式探討「淨零綠色生活」議題，並越南聖母峰中學團隊合作，挑戰2024年亞洲學生交流計劃（Asian Student Exchange Program）擊敗實力堅強隊伍，榮獲最高榮譽白金獎，兩校連續第2年合作參賽，共同奪得最高獎項，跨文化教育的卓越成果。

2校創意劇場表演深刻剖析環保挑戰，以「邏輯綠活」為主題，通過家庭情境劇場呈現綠色生活的挑戰與解決方案。劇情以幽默且深刻的方式揭示了漂綠（greenwashing）、經濟成本與基礎設施不平等等現實問題，並提出「G.R.E.E.N.解決方案」，如支持本地農產品、減少塑膠浪費、推廣環保教育以及提升對國際公平貿易的認識，探討研究計劃完整，或者全體評審們的青睞，奪得最高榮耀白金獎。

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2024年亞洲學生交流計畫（Asian Student Exchange Program，ASEP）於高雄小港高級中學舉行，左營高中自9月起就開始籌備參賽團隊，由孫詠儀、康鈺旋、陳映均與陳宥穎4名學生組成代表隊。

左營高中校長林百鴻表示，能與越南聖母峰中學的學生連續兩年合作參賽，並共同獲得最高榮譽，是非常值得肯定的成就，透過這樣的合作，學生們不僅提升了跨文化溝通與解決問題的能力，也展現了對全球議題的創意與行動力。未來將繼續支持學生參與國際交流，讓學生用全新的視界跟世界做朋友。

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