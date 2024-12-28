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    首頁　>　高雄市

    高雄車站今完工 卓榮泰盛讚「全台最美車站」

    台鐵高雄車站今啟用天棚、成圓地下廣場，行政院長卓榮泰形容是全台最美車站。（記者李惠洲攝）

    台鐵高雄車站今啟用天棚、成圓地下廣場，行政院長卓榮泰形容是全台最美車站。（記者李惠洲攝）

    2024/12/28 14:24

    〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站今啟用雲朵天棚、成圓地下廣場，宣告第四代高雄車站全新亮相，行政院長卓榮泰形容這是全台最美車站，跟世界各大都市相較毫不遜色。

    雲朵天棚東西向660公尺、南北向340公尺，串接15公里綠園道，下方覆蓋範圍約3公頃（高雄車站總面積約7公頃），由79支造型各異花柱支撐、裝修2千7百片雲朵，天棚上栽植31萬5千餘株各式植物，可騎單車到天棚上欣賞城區。

    地下圓型廣場為通往台鐵、高雄捷運的平台，6年前鐵路地下化後僅開放南側半圓，今天正式成圓，方便民眾進出車站。

    今啟用儀式由行政院長卓榮泰主持，高雄市長陳其邁、議長康裕成、交通部長陳世凱，多位高雄市籍立委與議員、里長共同見證。

    卓榮泰表示，這是全台最漂亮、宏觀、美麗的車站，跟世界大都市相比毫不遜色，是世界級的車站。

    他公開感謝吳敦義、謝長廷、陳菊等歷屆高雄市長，接力累積一份給高雄的禮物，並引述詩人余光中的詩句「記憶像軌道一樣長」 ，形容火車站與地方情感的連結，也期許中央地方一起努力，推動車站周邊大都更計畫。

    陳其邁說，鐵路地下化推動20年來，高雄進步很多、市民對城市感情不變，他要感謝前市長謝長廷、前院長蘇貞昌、及前市長陳菊，更要感謝今天還在努力的工程團隊與工程人員，希望跟中央攜手讓高雄展現繁華。

    康裕成則偕同藍綠議員向施工團隊致敬，代表眾立委致詞的李昆澤則謝謝每一位立委為高雄一起打拚。

    高雄車站天棚今啟用、廣場也成圓。（記者李惠洲攝）

    高雄車站天棚今啟用、廣場也成圓。（記者李惠洲攝）

    高雄車站天棚今啟用，可騎單車上火車站屋頂。（記者李惠洲攝）

    高雄車站天棚今啟用，可騎單車上火車站屋頂。（記者李惠洲攝）

    高雄車站天棚今正式啟用。（記者李惠洲攝）

    高雄車站天棚今正式啟用。（記者李惠洲攝）

    台鐵高雄車站地下廣場今成圓。（記者李惠洲攝）

    台鐵高雄車站地下廣場今成圓。（記者李惠洲攝）

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