酒商被女友騙走100萬 借90％高利貸不還錢還告人

陳姓酒商被女友騙走100萬元害生意周轉不靈，他找當鋪借錢不還還提告重利罪。示意圖（資料照）

2024/12/18 12:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓酒商疑被女友騙走100萬元，缺錢買貨周轉，帶媽媽向當鋪借了20萬元，結果陳男過世後，當鋪找上陳母要錢，陳母一算利息高達90%，耍賴不肯還錢，還提告重利罪，但法官認為，陳男借錢時沒有處於「急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境」，因此判當鋪業者無罪。

判決指出，陳姓酒商缺錢周轉，他透過友人介紹找上屏東某當鋪業者，開口要借20萬元，當鋪認為陳男只拿機車做擔保，不肯借這麼多錢給，於是陳男拉著母親，用兩人的名義成功各借出10萬元。

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陳男借錢後沒多久過世，當鋪業者找不到陳男還錢，只好叫陳母負責，但陳母一算，發現借錢的年利率竟高達90%，她也不想認帳，於是提告當鋪業者重利罪。

高雄地方法院審理時，業者喊冤，聲稱借款時雙方都已談好條件，以每15天為一期，每期還1萬5千元的利息，直至借款繳清為止，陳男同意條件才借錢，沒有逼他或騙他；法官認為，重利罪的構成要件為「乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境，貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之重利者」，而陳男長期經商，金錢交易頻繁，難以認定他借錢周轉時處於「輕率」或「無經驗」的處境，因此認定罪證不足，判當鋪業者無罪。

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