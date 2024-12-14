移工涉砍傷同鄉國民法官不參審 裁決理由曝光

高雄外籍移工殺害同鄉列國民法官參審案，橋頭地院裁准不行國民參與審判。（資料照）

2024/12/14 08:28

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市去年11月間，2名越籍移工為2萬5千元債務糾紛，涉嫌殺害同鄉，涉殺人罪起訴，成為首宗涉外國民法官參審案，但因訴訟過程，必須通過通譯完成，將耗費資源費時龐大，法院裁准不行國民參與審判，可抗告。

高雄市岡山區去年11月間，發生1名25歲越南籍王姓移工遭砍傷事件，警方查出2名逾期居留越籍移工涉嫌重大，經策動2人家屬規勸投案，橋頭地檢署將2人依殺人罪起訴，依法屬應行國民參與審判之案件。

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經2名潘姓被告與律師討論後，具狀聲請全案不行國民參與審判，由於全案被告與被害人均為越南籍人士，且被告2人均未熟稔中文亦不諳法律，而需通譯協助。

然通譯就法律、國民法官程序未必有相當程度認知，且時間上能否全程配合國民法官程序，容有考量，被告2人均否認涉殺人罪，審理程序就相關證據之調查將耗費相當時間，檢、辯雙方可能會對通譯就此等證據調查之翻譯內容有不同看法，而另生討論空間。

因此聲請依國民法官法「案件情節繁雜或需高度專業知識，非經長久時日顯難完成審判」、「其他有事實足認行國民參與審判顯不適當」等規定，准予不行國民參與審判程序。

橋頭地院經聽取檢察官、被告、辯護人、及被害人家屬意見後，尊重被告意見裁定不行國民參與審判，改以通常程序進行。

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