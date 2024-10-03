山陀兒釀高雄逾10萬戶停電 台電拚今夜復電5成

高雄仍有逾10萬戶停電，台電跨區支援搶修，拚今夜復電5成。（台電提供）

2024/10/03 18:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕 中颱山陀兒今天（3日）肆虐高雄，造成逾10萬戶停電，主要停電區域包括林園、大寮、鼓山、大社沿海的旗津，台電跨區支援搶修，力拚今夜復電5成。

台電指出，山陀兒颱風造成的高雄停電戶數，最高達14萬戶，數。今天上午靠近颱風登陸時間，因事故現場強風豪雨，造成高雄大小環路及饋線跳脫近140條，顧及同仁工作安全，直至下午4點風雨暫歇，台電同仁加派人力前往各區事故現場進行查修，特別動員包括台電台北西區、台北南區、台北市區、桃園、新竹區處共5個區處，派遣11個工作班南下協助搶修。

山陀兒橫掃高雄地區，30根斷桿嚴重、多處斷線，強勁風勢造成許多路樹倒塌及招牌掉落壓損電線。今晚，台電同仁戴著頭燈，爬上電桿加緊搶修，並與高市府加強聯繫，指派專員與各區村里長、民代及重要用戶建立聯絡管道與機制，確保若遇大型樹木倒塌、道路坍塌、抽水機等支援，能夠迅速安排人員與機具協助。

前來高雄支援的北部區處，今天中午接獲通報後，隨即動員出發！高雄區處、鳳山區處共動員包括432位工程人員、88輛工程車、54輛吊臂車、58輛昇空車、70台發電機、87台抽水機，及4台挖土機；另外台電台北西區、台北南區、台北市區、桃園、新竹區處共67人南下協助搶修，同時也支援16台昇空車、6台吊臂車、10台工程車，力拚縮小停電範圍，今夜復電5成。

台電也感謝多數地區民眾，都能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序，耐心等待；台電也提醒民眾，雖然颱風逐漸遠離高雄，但近期若出現豪雨，看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

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