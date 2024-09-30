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逆轉！檢驗烏龍害產下罕病嬰 醫院和檢驗所判賠460萬

蘇姓婦人因醫院基因檢驗有誤，產下肌肉萎縮症女嬰，高雄高分院更審判決醫院和檢驗所連帶賠償。（記者鮑建信攝）

蘇姓婦人因醫院基因檢驗有誤，產下肌肉萎縮症女嬰，高雄高分院更審判決醫院和檢驗所連帶賠償。（記者鮑建信攝）

2024/09/30 07:09

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市蘇姓女子「小茹」懷孕期間，經某知名醫院抽血檢查，證明沒有遺傳疾病，不料小孩生下後，卻罹患罕見的脊髓性肌肉萎縮症，憤而提告求償，高等法院高雄分院更審審理後大逆轉，改判醫院和檢驗所連帶賠償460萬元。

原告小茹指出，2016年10月間，她到該醫院接受產檢，自費做脊髓性肌肉萎縮症（Spinal Muscular Atrophy，簡稱SMA）基因篩檢，經抽取血液樣本，送到檢驗所檢查，檢驗報告出爐後，她不是SMA帶因者。

隔年產下女嬰後篩檢，竟確診重度SMA缺失型患者，認為醫院弄錯檢體、檢查過程等有疏失，要求醫院和檢驗所連帶賠償8百萬元。

被告等則指稱，抽血、採樣、運送，及化驗等過程，均依照規定處理，否認有出錯。

地院認定，醫院或檢驗所將蘇婦和另名孕婦檢體弄錯，連帶要賠360萬元，但被告等不服上訴。

高雄高分院卻認為，產婦第1胎檢驗SMA，也是用同樣方式檢驗並正常，又依醫學報告，可準確診斷出96％SMA患者及帶因者，約有4％患者具有非缺失型SMN1基因突變，檢驗所無法擔保百分之百檢出及確認她是否為SMA帶因者，加上當天僅她抽血，應該不會弄錯檢體，改判醫院和檢驗診所不用賠。

蘇婦不服上訴，經最高法院撤銷發回後，更1審雖未認定檢體弄錯，但指檢體運送過程有疏失，及檢方當初偵辦醫生和檢驗員涉嫌過失傷害時，再次檢驗蘇婦檢體，確實有基因缺失，因此改判被告等連帶賠償460萬元，比地院判決多100萬，仍可上訴。

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