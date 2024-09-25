女通緝犯冒用看護假護照 19年出國39次改判1年6個月

王女持女看護辦理的假護照出境，10餘年來高達39次，被高雄分院改判免囚。（記者鮑建信攝）

2024/09/25 10:43

〔記者鮑建信／高雄報導〕王姓女子因通緝無法出國，王父請楊姓女看護拿她照片申辦護照等證件後，19年來順利出境39次，甚至躲過毒品追訴時效，高等法院高雄分院上午宣判，依違反護照條例等罪，併處王女3年徒刑要關，高等法院高雄分院上午改判併處1年6月，得易科罰金。

據了解，2003年6月初，王女涉及毒品案，被台中檢方發布通緝，王父（死亡）擔心她被關，於是請楊姓女看護幫忙，並拿女兒照片，先到戶政機關辦理身分證後，再交由旅行社人員前往外交部南部辦事處申辦護照。

10年後，王女如法炮製，再委託旅行社代辦新護照，兩次都未被外交部發現，直到2021年10月間，毒品案追訴時效消滅，通緝被撤銷後，在2022年1月，被南部辦事處承辦人員比對王女護照照片，及其2021度身分影像資料，察覺有異，函請新興分局調查，全案才曝光。

檢警辦案人員調查，王女19年來，總共出國39次，依違反護照條例等罪，併處她有期徒刑3年﹔楊女則處徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日，僅王女不服上訴，高雄高分院審酌她改口認罪，從輕改判併執行刑1年半，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

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