新台17線「南段二期」10月底開工 拚2026年底全線通車

新台17線最關鍵的「南段二期」預定今年10月底可開工。（工務局提供）

2024/09/25 00:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕擔綱北高雄濱海區域交通新動脈的新台17線計畫，最關鍵的「南段二期」預計今年10月底可開工！高市工務局指出，持續朝2026年底全線完工通車目標邁進。

新台17線為南北向道路，北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，全長約7.1公里，以德民路為界分南、北兩段，北段2.1公里已於2022年6月通車，南段則分三期闢建。

南段工程因涉及左營海軍基地內哨口及營舍，市府及中央多次與海軍協調可行方案後，再配合完成都市計畫變更；一期包含廣昌大排整治改善區域排水並打造親水空間，二、三期則因應高市府見城計畫並同步改善路型及人行空間。

工務局說明，南段一期從德民路到中海路1.8公里，二期從中海路到必勝路2.8公里，三期由必勝路到南門圓環0.6公里；一期於2023年9月動工，目前進度約15%，二期今年7月上網招標，預計10月底可動工，三期辦理規劃設計作業中，全線朝2026年底全線完工通車目標邁進。

即將動工的中海路到必勝路是新台17線各段最長、也最關鍵一段（多在軍區），全長約2.8公里，規劃30公尺寬平面道路（雙向共6車道），闢建工程以平面道路不損及北極殿、海軍精神堡壘、海軍故事館及大氣海洋局建築物為原則。

市府評估全段完成後，可縮短橋頭至左營2.6公里（約26%車行距離）及減少15分鐘（約30%行車時間），同時便利楠梓產業園區（台積電高雄廠廠址）人流與物流運輸，紓解原台17線30到50%交通量，並帶動茄萣、彌陀、梓官、橋頭等濱海區產業及觀光。

新台17線「南段二期」預定10月底可開工，圖中圍籬內樹林右側即為預定路段一部分。（記者王榮祥攝）

新台17線北段去年六月已通車，圖為往南方向空拍。（工務局提供）

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