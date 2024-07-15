新台17線工程再推進 高市府：南段二期已於7/8上網招標發包中

新台17線計畫持續推進，圖為新台17線示意圖。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/15 13:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕攸關北高雄產業、交通發展的新台17線計畫持續推進!高市工務局今表示，南段二期（中海路至必勝路）全長約2.8公里，規劃平面道路30公尺寬，工程標已於7/8上網招標、辦理發包作業中。

工務局說明，位於北高雄的楠梓產業園區、為南台灣半導體S廊帶重要一環，尤其在中油高煉廠轉型及台積電進駐後，聯外交通建設刻不容緩，濱海聯外道路（新台17線）為園區開發重要交通指標，其中北段工程（典昌路至德民路）已於2022/6通車。

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市長陳其邁上任，後與內政部長劉世芳積極向中央爭取南段工程（德民路至南門圓環），在行政院、國防部及內政部協調合作下，陸續完成都市計畫變更，相關費用也陸續獲中央核定。

工務局表示，新台17線計畫全段北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，全長約7.3公里，以德民路為界分南、北二段辦理開闢，其中南段一期（德民路至中海路）包含廣昌大排整治改善區域排水並打造親水空間，去年10月開工，預計明年6月可完工；南段二期（中海路至必勝路） 長約2.8公里，規劃30公尺路寬，工程標已於7/8上網招標，辦理發包作業中。

工務局新工處進一步指出，全段完成開闢後、預期可縮短橋頭至左營2.6公里（約26%車行距離）及減少15分鐘（約30%行車時間），同時便利楠梓產業園區人流及物流運輸，紓解原台17線30到50%交通量，並帶動茄萣、梓官、橋頭等濱海地區產業及觀光。

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